Meksika'da Seçimler Sırasında İki Oy Verme Merkezine Saldırı: 3 Ölü, 1 Yaralı

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MEKSİKO, 3 Haziran (Xinhua) -- Meksika'nın orta kesimindeki Puebla eyaletinde Pazar günü seçmenlerin genel seçimler için sandık başına gittiği sırada, iki oy verme merkezine düzenlenen silahlı saldırılarda iki kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Tlapanala kasabasında bir oy verme merkezinden seçim malzemelerini çalarak kaçan saldırganlar, kendilerini takip eden polis memurlarıyla çatışmaya girdi.

Çatışmada bir kadın hayatını kaybetti. Polis saldırganlardan birkaçını tutukladı.

Ayrı ancak benzer bir olayda, Coyomeapan belediyesindeki bir oy verme merkezinin yakınında seçim malzemelerini çalan saldırganlar bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.