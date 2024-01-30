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Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin sınırı kapatma tehdidini eleştirdi - Son Dakika
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Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin sınırı kapatma tehdidini eleştirdi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bazı ABD'li politikacıların Meksika-ABD sınırını kapatma tehdidini 'demagoji' olarak nitelendirdi. Lopez Obrador, sınırın kapatılmasının göç sorununu çözmeyeceğini belirtti ve ticari entegrasyon düzeyi göz önüne alındığında beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Meksika Devlet Başkanı, ABD\'nin sınırı kapatma tehdidini eleştirdi
30.01.2024 - 11:40,
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MEKSİKO, 30 Ocak (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bazı ABD'li politikacıların kısa süre önce Meksika-ABD sınırını kapatma tehdidinde bulunmasını "demagoji" olarak nitelendirdi.

Lopez Obrador, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında iki ülke arasındaki sınırın kapatılmasının, bu politikacıların işaret ettiği gibi göç sorununu çözmeyeceğini belirtti.

Lopez Obrador, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir nebze aklı olan biri bunun çözüm olmayacağını bilir" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden birkaç gün önce yaptığı açıklamada, göçmen akışının idarenin kapasitesini aşması halinde Meksika sınırını kapatmaya istekli olacağını kaydetmişti.

Biden'ın selefi ve Kasım 2024'te Cumhuriyetçilerin olası başkan adayı Donald Trump da tekrar iktidara gelme kampanyası kapsamında sınırın kapatılması olasılığından bahsetti.

Lopez Obrador'a göre sınırı kapatma tehdidi, politikacıların destek toplamak için akıl yerine duygulara bel bağlamasından başka bir şey değil.

Lopez Obrador, "'Sınırları kapatacağız' yaklaşımı son derece demagojik" dedi.

Devlet Başkanı, Meksika ile ABD arasındaki ticari entegrasyon düzeyi göz önüne alındığında, sınırın kapatılmasının Meksikalı ve ABD'li şirketler açısından beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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