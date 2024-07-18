Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin Uyuşturucu Krizine Odaklanması Gerektiğini Söyledi

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MEKSİKO, 18 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, uyuşturucu kullanımının ABD'nin en büyük sorunu olduğunu belirterek, ülkenin bu "iç kriz" ile ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Lopez Obrador, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, ABD'de her yıl on binlerce gencin aşırı dozda uyuşturucudan ölmesine rağmen karar alıcıların, göçmenleri günah keçisi ilan etmeyi tercih ettiğini vurguladı.

Devlet Başkanı, Ulusal Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ciddi bir sorunla karşı karşıyalar. Her yıl 100.000 gencin talihsiz şekilde ölümüne neden olan uyuşturucu tüketimi, ABD'nin temel sorunu" dedi.

Lopez Obrador, "Suçlu aramak için artık güneye bakmasınlar, önce sorunlarına çözüm arasınlar" diye konuştu.

Devlet Başkanı açıklamayı, ABD'deki Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'de göçmenlerin uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer sorunlardan sorumlu tutulduğuna ilişkin bir soru üzerine yaptı.

Lopez Obrador, "Göçmenleri suçlamak yerine ABD'deki uyuşturucu krizini çözmeleri gerekmez mi?" diye sordu.

Devlet Başkanı ayrıca ABD'yi, Meksika'dan ABD'ye geçen göçmenlerin en yoğun bulunduğu yerler olan Latin Amerika ülkelerine mali destek sağlamamakla suçladı.