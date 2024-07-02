Melikgazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında Projesini Tamamladı

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Melikgazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında" projesi tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından desteklenen proje, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda verilen 5 günlük eğitimin ardından tamamlandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğitim yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda üstün yetenekli öğrencilerimizin sınıf ortamında fark edilmelerini sağlayarak onları doğru şekilde yönlendirmeleri için kıymetli öğretmenlerimize Melikgazi Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile 5 günlük bir eğitim gerçekleştirdik. Öğretmenlerimizin, çocuklarımızın geleceğini şekillendirmeleri açısından önemini biliyor ve desteklerimizi devam ettiriyoruz."

Eğitimde öğretmenler, üstün yetenekli öğrencilerin sınıf ortamında fark edilebilmeleri ve yeteneklerine göre yönlendirilebilmeleri için drama etkinliği, üstün yetenekli çocuklarda bilişsel gelişim, üstün yetenekli çocuklarda duyuşsal gelişim ve karakter eğitimi gibi birçok eğitime tabi tutuldular.

Öğretmenlere katılım belgesi verilmesinin ardından eğitim sona erdi.