Meloni'den Ukrayna Desteği - Son Dakika
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Meloni'den Ukrayna Desteği

10.07.2025 16:22
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İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nda ABD'nin desteğini değerlendirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına katılacak olmasından memnuniyet duyduğunu ve bunun Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için birlikte çalışmaya yönelik açık ve net bir işaret olduğunu söyledi.

İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'daki La Nuvola Konferans Merkezi'ndeki Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı çerçevesinde ev sahibi Başbakan Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

İki lider, baş başa görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın açıklaması yaptı.

Meloni, burada yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'na katılımın "inanılmaz" olduğunu belirterek "Ukrayna'nın refah dolu bir geleceğine yatırım yapma ve bu geleceğe güven duyma yönünde somut bir ilginin göstergesidir." dedi.

İtalya'nın, bugüne kadar yaptığı gibi Ukrayna halkının direnişine her yönden destek vermeye devam edeceğini belirten Meloni, "Görüştüğümüz konular arasında yer alan savunma sanayilerimiz arasındaki işbirliği her geçen gün daha da merkezi hale geliyor ve bu alana yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Ukrayna'nın kendini savunmaya devam edebilmesini sağlamak, özellikle Rusya'nın sivilleri hedef alan giderek daha acımasız saldırılarına karşı çok büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Bugünkü toplantı vesilesiyle yapacakları "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına ABD'nin katılacak olmasına değinen Meloni, "İlk kez, doğrudan Roma'dan, ABD'nin de Başkan (Donald) Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi General (Keith) Kellogg ile gönüllüler toplantısına katılacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bunun, bizim de güvenliğimiz olan Ukrayna'nın güvenliği için birlikte çalışmaya devam ettiğimizin açık bir işareti ve net bir birlik sembolü olduğunu düşünüyorum. Ukrayna'ya hak ettiği barış, özgürlük ve refah meyvesini geri kazandırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: "Tam kapsamlı savaştan tam kapsamlı bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç var"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise bugün Roma'da açılışı yapılan Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nın ülkesinin kalkınması için önemli olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek "Tam kapsamlı savaştan sonra tam kapsamlı bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç var." dedi.

Rus ordusunun ülkesine yönelik yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirten Zelenskiy, "En öncelikli amacımız insanlarımızın hayatını korumaktır." diye konuştu.

Zelenskiy, savaşın başında "Rusya'ya zorla kaçırılan binlerce Ukraynalı çocuğun" geri getirilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Bu konuyu dün Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüşmesinde de ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Yardımlarından dolayı Vatikan'a çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırı suçlarını" yargılayacak özel bir mahkemenin kurulmasına ilişkin Avrupa Konseyi'nde haziranın sonuna doğru bir anlaşma imzaladıklarını hatırlatarak müttefikleri bu mahkemenin kurulabilmesi için destek vermeye çağırdı.

Roma'da bugün Ukrayna'nın güvenliği ile "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının da düzenleneceği bilgisini paylaşan Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Londra'dan çevrim içi olarak söz konusu toplantıya katılacaklarını söyledi.

Zelenskiy ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ve bazı ABD'li senatörlerin de toplantıya katılmasını beklediklerini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meloni'den Ukrayna Desteği - Son Dakika

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