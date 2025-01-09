Meloni: Musk ile Anlaşma Yok - Son Dakika
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Meloni: Musk ile Anlaşma Yok

İtalya Başbakanı Meloni, Elon Musk ile telekomünikasyon güvenliği üzerine görüşmediklerini açıkladı.

09.01.2025 18:16
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, telekomünikasyon güvenliği anlaşmaları konusunda çalışmalarının sürdüğünü ancak SpaceX'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk ile bu konuda özel bir görüşme yapmadıklarını bildirdi.

Daha önce Musk ile Starlink uydularının İtalya'ya telekomünikasyon güvenliği sağlaması için bir anlaşma yaptığına dair iddiaları reddeden Meloni, konuya ilişkin basına açıklama yaptı.

Telekomünikasyon güvenliği anlaşmaları konusunda "soruşturma" sürecinde olduklarını belirten Meloni, henüz herhangi bir anlaşma imzalanmadığını söyledi.

Meloni, "Musk ile bu konuda hiç görüşmedim. Kamudaki görevimi arkadaşlara iyilik yapmak için kullanma alışkanlığım yok." dedi.

SpaceX'in "hassas bilgilerin diplomatik ve askeri seviyede güvenli bir şekilde iletilmesini sağladığını" savunan Meloni, hükümetin SpaceX dahil birçok özel firmayla görüştüğüne işaret etti.

Meloni, bu tür teknolojilerin "kamuya açık alternatifleri olmamasının sorun olduğunu" dile getirerek şunları söyledi:

"Bu, veri korumasını özel bir kuruluşa emanet etme meselesi. Bunun alternatifi ise verilerin koruma altına alınmamasıdır. İki senaryo da ideal değil. Eğer bir gün hassas veriler yanlış kişilerin eline geçerse bundan hükümet sorumludur."

Meloni, 6 Ocak'ta kendisini İtalya'yı "satmak ve ulusal çıkarları tehlikeye atmakla" suçlayan muhalefetle yaşanan tartışmada, Musk ile Starlink uydularının İtalya'ya telekomünikasyon güvenliği sağlaması için bir anlaşma yaptığına dair iddiaları reddetmişti.

Öte yandan, Musk, kendisine ait X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İtalya ile sahibi olduğu SpaceX firması arasında yapılacak bir anlaşmanın "çok iyi" olabileceğini ve "Avrupa'daki diğer ülkelerin bunu ödünç almak isteyeceğini" belirtmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Giorgia Meloni, Teknoloji, Elon Musk, Güvenlik, Politika, Güncel, İtalya, Son Dakika

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