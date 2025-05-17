Meloni ve Avn, Lübnan ve Suriye'yi Görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Lübnan ve Suriye'deki durumu görüştüğü bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni ile Avn'ın Chigi Sarayı'nda bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Meloni, İtalya'nın, özellikle Lübnan'ın yaşadığı çok sayıda krizin ardından iddialı bir reform programı yürüttüğü bu kritik anda, Lübnan halkının yanında güçlü bir şekilde yer aldığını yineledi." ifadesi kullanıldı.

Meloni ve Avn'ın özellikle Lübnan'ın güneyindeki durumu ele aldığı aktarılan açıklamada, "Bu bölgede İtalya, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında binden fazla askerle görev yapmaktadır. Liderler, İtalya'nın BM Misyonu içindeki vazgeçilmez rolünü ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerine uluslararası desteğin koordinasyonunda yer alan Askeri Teknik Komite aracılığıyla üstlendiği rolü vurguladılar. Tüm bu çabalar, Lübnan ile İsrail arasındaki sınır boyunca istikrarın korunması amacını taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.

Başbakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede ayrıca Suriye'deki durum ele alındı. Özellikle kapsayıcı bir geçiş sürecinin önemi ile Suriye ekonomisinin ve temel hizmetlerin yeniden canlandırılması gerekliliği üzerinde duruldu. Bu adımların, Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir şekilde geri dönüşlerini mümkün kılmak açısından hayati olduğu ifade edildi."