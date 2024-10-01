Meme Kanseri İçin Erken Teşhis Çağrısı - Son Dakika
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Meme Kanseri İçin Erken Teşhis Çağrısı

Türk Kanser Derneği, meme kanserinde erken teşhisin önemini vurguladı ve tarama yapılmasını istedi.

01.10.2024 15:16
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Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, meme kanserinde erken teşhisin önemini belirterek, taramaların bir an önce yaptırılmasını istedi.

Duruman, derneğin Beyoğlu'ndaki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, ekim ayının "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" olduğunu söyledi.

Her yıl olduğu gibi kadınları eğitmeye ve taramalara yönlendirmeye çalıştıklarını belirten Duruman, kanserin tedavisinde erken teşhisin önemini anlattı.

Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını aktaran Duruman, "Meme kanseri artık kronik hastalığa girdiği için yüzde 100 tedavisi olan bir hastalık. Ancak ve ancak erken teşhis edilirse ne maddi ne manevi hiçbir travma görmüyoruz. Türk Kanser Derneği olarak tarama servislerimizi ayağınıza kadar getirdik. Hangi ilde, hangi ilçede olursanız olun, size en yakın sağlık yerinde taramalarınızı yapıyoruz." dedi.

Duruman, Anadolu'da meme kanserine yakalanan ve İstanbul gibi büyükşehirlere sevki gerekenler için hazırladıkları Mucizevi Konaklama ve Yaşam Merkezi'nde imkanı kısıtlı kanser hastaları için konaklama imkanı da olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda Medikal Onkolog Prof. Dr. Ümmügül Üyetürk, Genel Cerrah Op. Dr. Murat Can Mollaoğlu, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Esat Namal, şarkıcı Betül Demir ile bazı davetliler de yer aldı.

Kaynak: AA

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