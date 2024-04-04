Memleket Partisi\'nin tek belediye başkanlığı Bahadın\'da

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Memleket Partisi'nin Türkiye genelinde tek belediye başkanlığını kazandığı Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesi Belediye Başkanı Sami Eroğlu, mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kurulundan meclis üyeleriyle mazbatasını alan Eroğlu, tüm seçmene teşekkür ettiğini söyledi.

Bugün devir teslim töreniyle görevine başlayacağını ifade eden Eroğlu, "Bahadın halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Seçim çalışmalarımda amasız, fakatsız, ayırımsız bütün Bahadın'ın belediye başkanı olacağını söylemiştim. Sözümü yerine getirmek için arkadaşlarımla ve destekçilerimle birlikte Bahadın halkına hizmet etmek için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Eroğlu, Memleket Partisi'nin tek belediye başkanlığı kazanan yer olarak Bahadın'ın gündeme geldiğine değinerek, "Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce'ye, genel başkan yardımcılarına ve parti çalışanlarına teşekkür ediyorum. Memleket Partisi'nin Türkiye'deki ilk ve tek belediyesi olmamız da ayrıca hoş bir sürpriz oldu. Birkaç gündür Türkiye'nin dört bir tarafından kutlama mesajları, destek mesajları alıyorum. Herkes Bahadın'a gelmek istiyor." diye konuştu.