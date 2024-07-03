Memur ve emekli maaşlarına yüzde 19,31 zam yapılacak - Son Dakika
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Memur ve emekli maaşlarına yüzde 19,31 zam yapılacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerine göre, memur maaşları ve emekli aylıkları yüzde 19,31 oranında zam alacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 24,73 zamlanacak. Emekliler, geçen yıl yüzde 49,25 zam almıştı.

03.07.2024 11:53
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerine göre; memur maaş ve emekli aylıklarına yüzde 19,31 zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi aylıkları ise yüzde 24,73 zamlanacak.

TÜİK, haziran ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,64, yıllık yüzde 71,60 olarak açıkladı.

İşçi emeklileri 6 aylık enflasyona göre yüzde 24,73 zam alacak

Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18 ve mayıs ayı için 3,37, haziran ayı için yüzde 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylece, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olarak işçi emeklilerine zam olarak yansıyacak.

Memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam alacak

Memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları ise toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre hesaplanıyor. Memur maaşlarına ve memur emeklisi aylıklarına ise yılın ikinci ayı için yüzde 19,31 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekiyor. Bu nedenle altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Emekliler, geçen yıl yüzde 49,25 zam almıştı

Emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Memur, Ssk, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur ve emekli maaşlarına yüzde 19,31 zam yapılacak - Son Dakika

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