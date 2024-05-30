Menderes Belediyesi İlaçlama Çalışması Başlattı

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(İZMİR) - Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde ilaçlama çalışması başlatıldı.

Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçede ilaçlama seferberliği başlatıldı. Kurulan dört farklı ekip ile 44 mahallede ilaçlanmayan sokak bırakmayacak.

İlk etapta ilçenin genelindeki sulu alanlarda, rögar kapakları ve mazgallar çevresinde ilaçlama çalışmaları tamamlanırken; ikinci etapta ise araçlarla mahallelerde ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Çalışmayla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Kurduğumuz ilaçlama ekibimiz larva alanlarındaki çalışmalarını tamamlayarak, 44 mahallemizin her bir sokağını ilaçlamaya başladı. Koordineli şekilde gerçekleşen ilaçlama çalışmalarımızla tüm sokaklarımıza gireceğiz. Çalışmalarımız periyodik olarak gece gündüz demeden sürekli devam edecek. Halk sağlığını korunması başta olmak üzere hemşehrilerimizin huzuru ve rahatlığı için alanda aktif şekilde ilaçlamalarımızı sürdüreceğiz" dedi.