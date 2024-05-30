Menderes Belediyesi İlaçlama Çalışması Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Menderes Belediyesi İlaçlama Çalışması Başlattı

Menderes Belediyesi, ilçe genelinde ilaçlama çalışması başlattı. İlaçlama ekipleri, 44 mahallede ilaçlama yapacak.

30.05.2024 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde ilaçlama çalışması başlatıldı.

Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçede ilaçlama seferberliği başlatıldı. Kurulan dört farklı ekip ile 44 mahallede ilaçlanmayan sokak bırakmayacak.

İlk etapta ilçenin genelindeki sulu alanlarda, rögar kapakları ve mazgallar çevresinde ilaçlama çalışmaları tamamlanırken; ikinci etapta ise araçlarla mahallelerde ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Çalışmayla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Kurduğumuz ilaçlama ekibimiz larva alanlarındaki çalışmalarını tamamlayarak, 44 mahallemizin her bir sokağını ilaçlamaya başladı. Koordineli şekilde gerçekleşen ilaçlama çalışmalarımızla tüm sokaklarımıza gireceğiz. Çalışmalarımız periyodik olarak gece gündüz demeden sürekli devam edecek. Halk sağlığını korunması başta olmak üzere hemşehrilerimizin huzuru ve rahatlığı için alanda aktif şekilde ilaçlamalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Menderes, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi İlaçlama Çalışması Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:51 Yazar Azra Kohen’den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar
09:39 Meksika’da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı Meksika'da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
10:27 Dolar yükselişe geçti Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
10:24 Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı! Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı
10:03 G.Saray’a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç’tan olay yanıt G.Saray'a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç'tan olay yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 11:49:37. #1.11#
SON DAKİKA: Menderes Belediyesi İlaçlama Çalışması Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement