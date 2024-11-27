Menderes Belediyesi'nden Okullara Destek

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, Menderes Cumaovası İlkokulu ile Çamönü Naile Karadeniz İlkokul ve Ortaokulu'nda tadilat ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Menderes Cumaovası İlkokulu ile Çamönü Naile Karadeniz İlkokul ve Ortaokulu'nda tadilat ve düzenleme çalışmaları yaptı. Okulların bahçelerinde yapılan çalışmalarda bahçe düzenlemenin yanı sıra çocukların rahatça oyunlar oynayabilmesi amacıyla toprak alanlarda kilit parke döşeme işlemi yapıldı. Okullarda su gideri tadilat ve yenilemesi de gerçekleştirildi.

"Okullarımıza destek olmaya devam edeceğiz"

Çocuklara her alanda destek olmak istediklerini belirten Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Çocuklarımızın daha iyi alanlarda eğitim alıp daha iyi alanlarda oyunlar oynamasına önem veriyoruz. Menderes'imizin geleceği çocuklarımız için okullarımızın bahçelerinde çalışmalar yaptık. Okullarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.