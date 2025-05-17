Menderes'te Engelliler Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

(İZMİR)- Menderes Belediyesi'nin Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikte pizza yapımı ve yüz boyamanın da aralarında bulunduğu birçok aktivite gerçekleştirildi.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Mavi Özel Eğitim Kurumu, Zeynep Özel Eğitim Kurumu ve Halk Eğitim'den etkinliğe katılan toplam 21 engelli birey ve 19 veli, Sunis Efes Royal Palace Resort'ta keyifli bir gün geçirdi. Pasta ve pizza yapımından, yüz boyamaya kadar birçok aktivite gerçekleştirildi. Cips ve içecek eşliğinde hep birlikte film izlendi. Etkinlik sonunda ise katılımcılara sertifika verildi.

"Engelleri aşmak için çalışacağız"

Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Engelli bireylerin hayatına destek olmak adına daima hizmet üretmek için çalışıyoruz. Sadece bu haftaya özel değil her zaman düzenlediğimiz etkinlikler ile bir aradayız. Katılımcı olan engelli bireyler ve veliler ile güzel bir gün geçirdik. Onları mutlu etmek ve engelleri aşmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.