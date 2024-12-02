Menengiç Kahvesi AB Tescili Aldı - Son Dakika
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Menengiç Kahvesi AB Tescili Aldı

Gaziantep menengiç kahvesi, AB'den coğrafi işaret tescili alarak tanınan lezzetler arasına katıldı.

02.12.2024 10:16
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep menengiç kahvesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili, "Doğal aroması ve kendine has lezzetiyle menengiç kahvemiz, Anadolu'nun dünya çapında tanınan lezzetleri arasındaki yerini aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep menengiç kahvesinin AB'de tescillenen 29. coğrafi işaretli ürün olduğunu bildirdi.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Doğal aroması ve kendine has lezzetiyle menengiç kahvemiz, Anadolu'nun dünya çapında tanınan lezzetleri arasındaki yerini aldı. Bu önemli adım, Gaziantep'imize ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel Kalkınma Hamlesi ile yerel değerlerimizi dünya vitrinine taşımaya ve coğrafi işaretli ürünlerimizin marka değerini yükseltmeye kararlıyız."

AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünler şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri/Bursa karası, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu ve Gaziantep menengiç kahvesi."

Kaynak: AA

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