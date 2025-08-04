Menfi: Gazze'ye Yardım Acil

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durdurulmasının ve bölgeye insani yardımların ulaştırılmasının, acil bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Menfi, başkent Trablus'ta, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi Atıf Avde'yi kabul etti.

Görüşmede Avde, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın selamlarını Menfi'ye iletti.

Menfi, görüşmede, Libya'nın "Filistin halkının mücadelesine, bağımsız bir devlet kurma ve kendi kaderini tayin etme hakkına" verdiği desteği yineledi.

Muhammed el-Menfi ayrıca, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durdurulması ve Gazze'nin insani yardım geçişlerine acilen açılması gerektiğini" vurguladı.