Mengen\'de Koç Katım Şenliği Düzenlendi

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Bolu'nun Mengen ilçesinde, "Koç Katım Şenliği" düzenlendi.

Çırdak köyünde gerçekleştirilen şenlikte, farklı renklere boyanan 4 koç, 30 koyunluk sürünün içine salındı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, yaptığı konuşmada, bu etkinliği ilerleyen yıllarda büyütmek istediklerini belirtti.

Ar, küçükbaş hayvancılık için örnek teşkil eden bu tarz uygulamaların yaygınlaşmasının önemli olduğu vurgulandı.

Daha sonra besicilere, koç katım öncesi ve sonrası bakım yöntemleri anlatıldı.

Şenliğe, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Işık, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Çalım, İlçe Emniyet Müdürü Yakup Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semih Tatlı ile vatandaşlar katıldı.