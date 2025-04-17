Mengen'de Yerel Kalkınma Toplantısı

Bolu'nun Mengen ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinesinde yürütülen LEADER Yaklaşımı-Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması tedbiri kapsamında toplantı düzenlendi.

Mengen Aşçılık Meslek Yüksekokulu Kampüsü Konferans Salonu'nda Mengen Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından gerçekleştirilen toplantıda, kırsalda yaşayan bireylerin ekonomik ve sosyal yaşamını destekleyecek girişimlerin planlanması, istihdam olanaklarının artırılması amacıyla 2025-2030 yıllarında yapılması gerekenler görüşüldü.

Turizm, sağlık, kültür, sanat, spor, tarım ve yöresel ürünler üzerine geliştirilecek projelerin ele alındığı toplantıda, bu alanlarda üretilecek yenilikçi ve sürdürülebilir projelerin bölgenin ekonomik ve sosyal yapısına etkileri de incelendi.

Toplantıya, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetim yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı.