Bolu'nun Mengen ilçesinde yıldırım isabet eden 2 inek öldü.
İlçede etkili olan sağanak sırasında Çayköy köyünün çevresinde hayvanların otladığı alana yıldırım düştü.
Yıldırım düştüğü bölgede otlayan 2 inek öldü.
Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, benzer mağduriyetlerin önlenmesi için üreticilere uyarıda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Mengen'de Yıldırım İki İneği Öldürdü - Son Dakika
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