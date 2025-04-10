Menteşe Belediyesi Altyapı Çalışmalarını Tamamlıyor

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi ekipleri, Bayır Mahallesi'nde doğal gaz ve elektrik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol ve kaldırım tamiratları ile yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Elektrik havai iletim hatlarn yer altına alınması kazı çalışmalarının devam ettiği Menteşe Bayır Mahallesi'nde, teknik olarak beklenmesi gereken "çökme süreci"nin tamamlandığı bölgelerde çalışmalar devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üç iş makinesi ile sürdürülen çalışmalar kapsamında mahallede rotmiks yol tamiratı, kilit parke döşeme ve kaldırım tamiratı ile düzenleme işlemleri yürütülüyor. Fırın Sokak'ta 2 bin 250 metrekarelik kilit parke çalışması tamamlanarak yol, halkın kullanımına açıldı.

Kazı çalışmalarının tamamlandığı diğer cadde ve sokaklarda ise yol bakım ve onarım çalışmaları, belediye ekipleri tarafından aralıksız şekilde sürdürülüyor.