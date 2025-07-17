Menteşe'de Kaçak Yapılara Müze Turu - Son Dakika
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Menteşe'de Kaçak Yapılara Müze Turu

Menteşe\'de Kaçak Yapılara Müze Turu
17.07.2025 17:06
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Menteşe'de 11 kaçak yapı mühürlendi, denetimler sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi sahilinde kaçak olduğu belirlenen 11 taşınabilir yapı mühürlendi.

Menteşe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Akbük Koyu başta olmak üzere tüm kıyı alanlarında izinsiz ve kaçak yapılaşmalara karşı yoğun denetimlerini sürdürüldüğü belirtildi.

Denetimler kapsamında 2025 yılında bölgede tespit edilen 34 ruhsatsız yapının yıkıldığı ve ilgili mevzuat doğrultusunda idari ve hukuki süreçlerin kararlılıkla işletildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 28 iş yeri zabıta ekiplerimizce mühürlenmiş, sonrasında tekrar yapılan denetimlerde de 24 iş yerine mühür fekkinden dolayı tekrar işlem yapılmıştır. Son olarak, Akbük sahil şeridinde özel mülkiyet alanı içerisinde yer alan 11 taşınabilir yapı (tiny house), 8 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen yapı tatil zaptı ile mühürlenmiş, ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca Belediye Encümenince, hemen ertesi gün karar alınarak 416 sayılı kararla idari para cezası kesilmiştir."

Zabıta Müdürlüğünce yürütülen denetimlerde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelerin "İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince mühürlendiği bildirilen açıklamada, "Hemen sonrasında tekrar denetim yapılarak mühür fekki yapan işletmeler hakkında yeniden işlem yapılmış ve adli süreç başlatılmak üzere dosyalar Hukuk İşleri Müdürlüğümüze iletilmiştir. Bölgede ruhsatsız işletmelere yönelik denetimler devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Menteşe'de Kaçak Yapılara Müze Turu - Son Dakika

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