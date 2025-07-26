Menteşe\'de Kayıp Kürek Sörfücü İçin Arama Devam Ediyor

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü yaptıkları sırada denize düşen 2 kişiden kayıp olan Turgay Tarakçı için 2'nci günde arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. İkilinin kürek sörfü yapmak için denize açıldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarnıç Mahallesi Akbük Koyunda meydana geldi. Semih Turan ve Turgay Tarakçı kürek sörfü yaptığı sırada suya düştü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce Semih Turan kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Turgay Tarakçı için ekiplerce arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Öte yandan, olaydan önce ikilinin kürek sörfü yaptığı anları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.

ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ile bölgede Turgay Tarakçı'yı arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, Tarakçı ve arkadaşı Semih Turan'ın kürek sörfü ile denize açılma anları bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.