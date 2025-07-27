Menteşe\'de Orman Yangını Kontrol Altında

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Fadıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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