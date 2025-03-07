Menteşe Düzeyn Yolunda Çalışmalar Başladı - Son Dakika
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Menteşe Düzeyn Yolunda Çalışmalar Başladı

AK Parti İl Başkanı Laçin, Menteşe Düzeyn yolunun ihalesinin yapıldığını açıkladı.

07.03.2025 13:16
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AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, Menteşe Düzeyn yolunda çalışmaların başladığını bildirdi.

Laçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın Menteşe İlçesinin Düzen mevkiinde bulunan ve 3 defa ihale çıkılmasına rağmen ihaleye katılım olmadığından tamamlanamayan orman yolunun 3 Şubat'ta yeniden ihalesinin yapıldığını ve 6 Mart'ta sözleşmesinin imzalandığını bildirdi.

Muğla Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan orman yolunun 2022 ve 2023 yıllarında üç defa ihaleye çıktığını kaydeden Laçin, ihaleye katılım olmadığından yapılamadığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan gelen talepler sonrasında kısa sürede harekete geçerek ilgililerle gerekli görüşmeleri yaptık. Bizim girişimlerimiz sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımına önemli katkı sağlayacak olan yolun ihalesi yapılarak sözleşme imzalandı. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muğlalı hemşerilerimizin yaşamın her alanında kaliteli hizmetleri alması noktasında çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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