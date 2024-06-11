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Merada yiyecek arayan kızıl tilki böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan ovasında yaşayan tilki, doğal ortamında görüntülendi.

Ardahan, zengin bitki çeşitliliğiyle Türkiye'de yaşayan birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Özellikle yol kenarında veya yerleşim yerlerine yakın alanlarda sıkça rastlanan tilkiler, genellikle yiyecek ararken görüntüleniyor. Ardahan- Artvin kara yolunun Sulakyurt mevkiinde tilkinin merada yiyecek ararken görüntülendi.

Yeşillikler arasında bir süre dolaşan tilki, izlendiğini fark edince gözden kayboldu.