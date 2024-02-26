Meral Akşener, Ankara\'da esnafı ziyaret etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Yenimahalle Belediye Başkan adayı Sevin Çağlayan ile Yenimahalle'de esnafı ziyaret etti.

İvedik Caddesi'ndeki dükkanları dolaşan Akşener, bir kuruyemişçiyle yaptığı sohbette şu ifadeleri kullandı:

"Ben 3 sene boyunca sizi öğrenmek amacıyla Türkiye'yi dolaştım, bu dükkanların içinde sadece sizi dinledim. Hiçbir partiyi, kendi partimi övmedim, başkalarını yermedim ama dedim ki seçim zamanı geleceğim oyunuzu isteyeceğim. Şimdi geldik. Oy istemeye geldik. Yani bir kulak çekin."

Rekabetin ortadan kalktığı yerde herkesin kaybettiğini söyleyen Akşener, "Benim şahsi bir talebim yok. Sizin için bir talebim var. 'Yan gel Osman'lıktan kalksın bütün siyasetçiler. Emrinizde olsunlar. Bütün mesele bu." diye konuştu.

Akşener, emeklinin sesinin duyurulmasının siyasetçinin görevi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz muhalefet partisiyiz. Bize verdiğiniz görev sizin avukatlığınızı yapmak, iktidara verdiğiniz görev ise hizmet etmek. Muhalefetin işi iktidarın bu süreci kolay yaşamamasını sağlamamak. Bizim görevimiz sizi görmesini sağlamak. Ben onu yapıyorum. 4 sene sonra gelip diyeceğim ki beni seçin. Şu anda öyle bir talebim yok."

Yol boyunca vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf da çektiren Akşener, daha sonra seçim otobüsüne binerek vatandaşları selamladı.