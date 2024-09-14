Meral Ay, GGC\'nin İlk Kadın Başkanı

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Gaziantep Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) 28. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Meral Ay, seçildi.

Gaziantep Ticaret Odası konferans salonunda düzenlenen kongrede, mevcut GGC Başkan Vekili Hasan Kırmızıtaş ile Meray Ay'ın listeleri yarıştı.

167 oyun kullanıldığı kongrede Meral Ay 89 oy alarak başkanlığa seçildi. Kırmızıtaş ise 76 oy aldı.

Ay, teşekkür konuşmasında seçimin demokratik ortamda gerçekleştiğini belirterek üyelere teşekkür etti.

Kazananın Gaziantep olduğunu belirten Ay, "Bu cemiyetin ilk kadın başkanı olmanın gururunu yaşıyorum. GGC medya sektörünün amirali olmaya devam edecek. Bu cemiyet sonsuza dek bu kentin sesi olacak." dedi.

Kırmızıtaş ise Ay'ı tebrik ederek başarılar diledi.