Meral Danış Beştaş: "Kutsal Olan Aile Değildir; Kutsal Olan Aile Kurumunun İçinde Şiddetsiz, Eşit ve Onurlu Bir Yaşamın Tesisidir" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meral Danış Beştaş: "Kutsal Olan Aile Değildir; Kutsal Olan Aile Kurumunun İçinde Şiddetsiz, Eşit ve Onurlu Bir Yaşamın Tesisidir"

04.06.2025 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu yılı değil sadece, önümüzdeki 10 seneyi aileyi önceleyen politikaları hayata geçirmek amacıyla değerlendireceğiz" sözlerini eleştirerek "Biz 10 yıl daha bu tahkimin sürmesini kabul mü edeceğiz? Tabii ki etmiyoruz ve bununla ilgili mücadelemizi her gün yükselteceğiz. Aile kurumunun kendisine karşı değiliz. Bizler aile içinde kadının maruz bırakıldığı fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşıyız. Kutsal olan aile değildir. Kutsal olan aile kurumunun içinde şiddetsiz, eşit ve onurlu bir yaşamın tesisidir" diye konuştu.

(TBMM) - DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu yılı değil sadece, önümüzdeki 10 seneyi aileyi önceleyen politikaları hayata geçirmek amacıyla değerlendireceğiz" sözlerini eleştirerek "Biz 10 yıl daha bu tahkimin sürmesini kabul mü edeceğiz? Tabii ki etmiyoruz ve bununla ilgili mücadelemizi her gün yükselteceğiz. Aile kurumunun kendisine karşı değiliz. Bizler aile içinde kadının maruz bırakıldığı fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşıyız. Kutsal olan aile değildir. Kutsal olan aile kurumunun içinde şiddetsiz, eşit ve onurlu bir yaşamın tesisidir" diye konuştu.

Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kadın olmanın bu coğrafyada başlı başına bir direniş haline geldiğini söyledi.

"Sokakta yürümek, eğitim görmek, karar vermek, kendi hayatına dair söz sahibi olmak, bütün bunlar kadınlar için her geçen gün daha da zorlaşıyor. Özellikle genç kadınlar sistematik baskının, ekonomik krizin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin tüm ağırlığını iliklerine kadar hissediyor. Bu ülkede değişmeyen tek şey değişimin kendisi değil, kadın bedeni üzerindeki tahakküm kurma amacı" diyen Danış Beştaş, yakın zamanda çokça tartışılan vajinal doğum söylemlerini anımsattı.

Vajinal doğum dayatmasının etkilerinin görüldüğünü ve tartışıldığını söyleyen Danış Beştaş, şöyle devam etti:

"Yüzyıllardır katledilen, şiddete, tacize, emek sömürüsüne maruz kalan kadınlara kendi hakları ve bedenleri üzerinde söz kurma hakkı tanınmazken 11 tane erkek çıkıp kadın bedeni üzerinden, üstelik doğum gibi bir mesele üzerinden pankart açabildi. Nedir bunun manası? Erkeklerin kadın bedeni üzerindeki tahakkümün, bu sadece iktidarın normalleştirmeye çalıştığı bir sağlık meselesi mi? Değil tabii ki. Bu aslında sağlık meselesi üzerinden bu tahakkümün meşrulaştırılmasıdır. Bakın 21. yüzyılda hala üreme sağlığı sorunları kadınlar için mahrem bir konu gibi tartışılıyor. Üreme çağı en çok sağlık sorunu ile karşılaşılan dönemken, bu dönemde kadınlar için birçok hususta doktora gitmek bile bir çekince haline gelebiliyor. Birçok engel var. Bir tane örnek vermekle yetineceğim.

"1 Ocak-3 Nisan arasında 98 kadın öldürüldü, 156 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti"

Bilkent Şehir Hastanesinden skandal bir haber geldi. Bir genç kadın bekar olduğu için tedavi edilmedi. Tedavi için gittiği doktorda 'bekar mı, evli mi' diye sorulduktan sonra gençlik merkezlerine yönlendirildi ve tedavisi gerçekleştirilmedi. 25 yaş altı kadınlar için kurulan Gençlik Danışma ve Sağlık Hizmet Merkezine gönderiliyor kadınlar. Bekar mı, evli mi olduğuna göre ayrıştırılıyorlar ve psikolog görüşmeleri eşliğinde psikolojik baskıya da maruz kalıyorlar. Yine ve yeniden görüyoruz ki kadın sağlığı sorunu başlı başına politik ve tabii ki sınıfsal bir meseledir. Bu ülkede kadınlar doğum şeklinden dolayı değil, erkek şiddetinden, erkek devletin koruma ve aklama politikalarından, cezasızlık politikalarından, yoksulluktan ölüyorlar, ölmeye devam ediyorlar. Erkekler 2024'te en az 378 kadını ve 43 çocuğu öldürdü, katletti. 2024 yılında transların da olduğu en az 282 kadının ölümü basına şüpheli olarak yansıdı. Basına yansıyan bilgilere göre, erkekler en az 18 koruma ve uzaklaştırma kararı ve talebine rağmen öldürüldü. 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de kadına yönelik şiddet vakaları artık alarm verici boyutlara ulaştı. 1 Ocak-3 Nisan arasında basına yansıyan verilere göre 98 kadın öldürüldü, 156 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti diye kayıtlara geçti ve 207 kadın şiddet ve yaralamaya maruz kaldı, 240 kadın ise seks işçiliğine zorlanmaya maruz kaldı. Tüm bunlar olurken peki yargı ne yapıyor? Gerçekten kadına yönelik şiddetle mücadelede hangi politikalar güdülüyor?"

"Kadının tek kimliğinin annelik olduğu tezine ve iddialarına karşıyız"

Danış Beştaş, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin evli olduğu kadını 32 yerinden bıçaklayarak öldüren Recep Koyuncu'ya verilen 22 yıllık hapis cezası kararını bozduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bizzat evini ziyaret ettiğim, anne ve babasıyla görüştüğüm Dilan Yıldırım... Bu konuda önergede verdik, Mecliste de gündem yaptık, aileyi de ziyaret ettim. Şüpheli şekilde öldüğü hem ailenin bilgileri hem dosyada yansıyan bilgilerle sabit. Fakat ne yapıldı Dilan Yıldırım davasında? Eşi hakkında sadece suç delillerini gizlemek nedeniyle beş ay hapis cezası verilerek ertelendi. Bu yeni Dilanların öldürülmesine büyük bir kapı açıyor tabii ki ve bunlar olurken hiçbir şey olmamış gibi, kadınlar yoksul değil, ölmüyor, şiddet görmüyor gibi bir perspektifle 'Aile Yüzyılı' söylemleriyle her gün kamuoyuna açıklamalar yapıyor. Bu vahim tabloyu kısaca izah etmeye çalıştım. 'Kutsal Aile', 'Aile Yüzyılı' gibi söz söylemlerle bu acı tablo, bu vahim tablo perdelenemez. Sayın Cumhurbaşkanı son bir açıklamasında 'Bu yılı değil sadece, önümüzdeki 10 seneyi aileyi önceleyen politikaları hayata geçirmek amacıyla değerlendireceğiz' demiş. Biz 10 yıl daha bu tahkimin sürmesini kabul mü edeceğiz? Tabii ki etmiyoruz ve bununla ilgili mücadelemizi her gün yükselteceğiz. Aileye karşı değiliz. Aile kurumunun kendisine karşı değiliz. Bizler aile içinde kadının maruz bırakıldığı fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşıyız. Bizler, kadının sadece aile içine sıkıştırılarak cinsiyetçi iş bölümü üzerinden, toplumsal hayattan ve istihdamdan uzaklaştırılmasına karşıyız. Yükünün, bakım yükünün ve ailenin kadın üzerinden tarif edilmesine karşıyız. Kadının tek kimliğinin sadece annelik olduğu tezine ve iddialarına karşıyız. Bizler aile kurumu ve içerisindeki bu sömürü ve şiddet düzeninin kutsal aile söylemleriyle cezasız bırakılması ve örtbas edilmesine karşıyız. Kutsal olan aile değildir. Kutsal olan aile kurumunun içinde şiddetsiz, eşit ve onurlu bir yaşamın tesisidir. Maalesef ülkemizde kadınlar bu yaşamdan mahrum bırakıldıkları için ölmeye devam ediyorlar. Şöyle de kadınlar için bir tablo var, ölmek istemediklerini haykırırken bile cezalandırılıyorlar, yargılanıyorlar, tutuklanıyorlar."

"Nefret iklimi birçok kesimden insana nefret söylemi hususunda büyük bir cüret veriyor"

TBMM Başkanlığına teklif olarak sunulmadığını ancak basına LGBTİ+'ların "varlığına saldıran" bir tasarı sızdırıldığını söyleyen Danış Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tasarı çok kapsamlı bir şekilde TCK'da öngördüğü ayrımcı değişiklikler ile varlığa savaş açmış bir taslak niteliğinde. 'Aile Yılı' ilanı ile ailenin merkeze alınarak kadının birey olarak yok sayıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Maalesef bu tabloda nefret iklimi başta siyaset zemininde de olmak üzere birçok kesimden insana nefret söylemi hususunda büyük bir cüret veriyor. Bunu üzülerek takip ediyoruz. Cinsiyetsizleştirilme gibi, sapkın gibi birçok ifadeyle hedef haline getiriliyorlar, kriminalize ediliyorlar. Oysaki hepimiz farkındayız aslında. Objektif konuşursak, insani duyarlılığımızla, tarihi arka planla, dünyayı gözeterek ve bu konuda yazılan, çizilenleri etrafımızı izlersek şunu çok iyi görürüz. LGBT'ler servis edildiği gibi değil, zararlı bir akım değil, bir varlık mücadelesi, varlıklarını ispat etmeye çalışıyorlar. Bu, toplumda varlıkları kabul edilmeyen, ötekileştirilen, yok sayılan, sadece varlığı sebebiyle nefret ve söylem eylemlerine maruz kalan her kesimin meselesi olmalıdır."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Meral Danış Beştaş, Milletvekili, DEM Parti, Politika, Erzurum, Güncel, Şiddet, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Danış Beştaş: 'Kutsal Olan Aile Değildir; Kutsal Olan Aile Kurumunun İçinde Şiddetsiz, Eşit ve Onurlu Bir Yaşamın Tesisidir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 02:19:10. #7.13#
SON DAKİKA: Meral Danış Beştaş: "Kutsal Olan Aile Değildir; Kutsal Olan Aile Kurumunun İçinde Şiddetsiz, Eşit ve Onurlu Bir Yaşamın Tesisidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.