Mercan Jazz Günleri Tuzla\'da Başladı

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(İSTANBUL)- Tuzlada bu yıl ilk defa düzenlenen Mercan Jazz Günleri, caz sanatçılarından Jehan Barbur'un performansıyla başladı. Etkinliğin ikinci gününde ise Melisa Karakurt ile Flapper Swing sahne aldı. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Mercan Jazz Günleri ile Tuzla'nın kültürel dokusunu zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Bu tür etkinlikler hem genç yeteneklerimizi desteklemek hem de komşularımızı bir araya getirmek için çok önemli" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün öncülüğünde hayata geçirilen Mercan Jazz Günleri, Mercan Şehir Parkı'nda gerçekleşti. İki gün süren etkinliğin ilk gününde, Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve eşi Ayşegül Bingöl de etkinliğe katıldı.

Etkinliğe katılanlar, seramik boyama, bez çanta boyama, anahtarlık yapımı ve glitter boyama atölyeleri gibi çeşitli aktivitelerle eğlenceli anlar yaşadı. Mercan Jazz Günleri, katılımcılara sosyalleşme ve yeni deneyimler yaşama imkanı sundu.

Jehan Barbur sahneye çıkmadan önce, Belediye Gençlik ve Sanat Merkezi öğrencileri blues konseri vererek etkinliğe renk kattı. Ayrıca, ilçede el işi yapan kadınların ürünleri, stantlarda katılımcılara sunuldu.

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kültür sanatla buluşmanın önemini her şeyden önce bir genç olarak biliyorum. Bu buluşmalar bizim için çok anlamlı. Mercan Jazz Günleri ile Tuzla'nın kültürel dokusunu zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Bu tür etkinlikler hem genç yeteneklerimizi desteklemek hem de komşularımızı bir araya getirmek için çok önemli. Caz müziği, Tuzla'nın kalbinde yeni bir nefes aldırıyor" ifadelerini kullandı.