Mercedes-Benz'in Çin Vurgusu - Son Dakika
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Mercedes-Benz'in Çin Vurgusu

Kaellenius, Çin'de başarıyı artırmanın global başarının anahtarı olduğunu belirtti.

14.11.2024 18:00
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STUTTGART, 14 Kasım (Xinhua) -- Almanya'nın önde gelen lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kaellenius, "Dünyada daha başarılı olmak için Çin'de başarılı olmalıyız" dedi. Kaellenius, Çin'i teknoloji inovasyonu, elektrifikasyon ve karbonsuzlaşmada kilit öneme sahip bir ortak olarak niteledi.

Kaellenius, kısa süre önce Xinhua'yla yaptığı söyleşide dünyanın en büyük pazarı olan Çin'in büyük potansiyele ve aynı zamanda uzun vadede büyüme imkanına sahip olduğunu söyledi.

Şirket, karar alıcılarının Çin pazarındaki dinamizm, inovasyon ve rekabet konusunda doğrudan deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla, Aralık 2023'teki yıllık strateji haftasını genel merkezi yerine Beijing'de düzenlemeyi tercih etti.

Kaellenius, şirketin bu tercihine ilişkin, "Mercedes-Benz'deki tüm karar vericilere ve paydaşlara, dünyada daha da başarılı olmak için Çin'de başarılı olmak gerektiğinin bilincini kazandırmak gerekiyordu" dedi.

Çin'deki hızlı gelişmeye hayran kaldığını belirten Kaellenius, "Çin hızının" sürekli olarak kendisine hızla gelişen teknolojiye ayak uydurma gereğini hatırlattığını ifade etti.

Mercedes-Benz'in gelecek yıl şirket tarihindeki en büyük ürün atılımını yaparak küresel olarak çok sayıda yeni ürünü piyasaya süreceği açıklandı. Tüm bu elektrikli araçlarda Mercedes-Benz İşletim Sistemi'nin (MB.OS) ilk tam kapsamlı versiyonu bulunacak ve önümüzdeki yıllarda içten yanmalı araç filosuna da yeni teknolojiler entegre edilecek.

Geçtiğimiz 20 yılda Mercedes-Benz, BAIC ve Geely gibi Çinli ortaklarla ve satıcılarla Çin'deki varlığını artırdı.

Kaellenius, "Çinli tedarik ortaklarıyla geniş kapsamlı işbirliğimiz olduğunu unutmayın. Bunlar sadece Çin'de bulunmuyor, Avrupa'ya da geliyor" dedi.

Birçok Çinli otomobil üreticisi ve satıcısının, Avrupa'da fabrika kurmaya başlamasından takdirle bahseden Kaellenius, Mercedes-Benz'in "bununla başa çıkmak için tedarik zinciri ya da üretiminde ayarlamalar yapmasına" gerek olmadığını söyledi.

Kaellenius, "Doğru yönde atılacak adım, Çinli ortaklarımızla oturup eşit şartların nasıl sağlanacağını görüşmek ve her iki tarafın da yeni açılan pazarlara erişime sahip olmasını ve sınırların ortadan kalkmasını sağlayacak bir tür anlaşmalı çözüm bulmak olacaktır" dedi.

Gümrük vergileri aracılığıyla korumacılığa yönelmenin "yanlış yol" olduğunu düşünen Kaellenius, "Çünkü korumacılığın büyümeyi engellediğine, inovasyonu engellediğine ve herkes için kazan-kazan durumu yaratmadığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaellenius, özellikle korumacılığın tekrar dönüş yaptığı bir dönemde piyasanın görünmez elinin, her şeyi yoluna koyacağını, büyümeyi teşvik edeceğini ve köprüler kurulmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Finans, Güncel, Aralık, Son Dakika

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