Mercek-6 Operasyonu: Bursa\'da Yakalanan Şüpheli Bilecik\'te Cezaevine Teslim Edildi

Mercek-6 operasyonu kapsamında Bursa'da yakalanan şüpheli Bilecik'te cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt genelinde sürdürülen Mercek-6 operasyonu çerçevesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda, 5 suçtan aranan zanlı Bursa'da yakalanarak Bilecik'e getirildi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 17 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.
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