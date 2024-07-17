Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması için set çekildi - Son Dakika
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Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması için set çekildi

Edirne'de son yılların en kurak zamanlarını yaşayan Meriç Nehrinde debi düşmesi sonrası deniz suyunun karışmaması için set yapılarak önlem aldı. Edirne İl özel idaresi tarafından, tuzlu suyun karışarak çiftçinin zarar görmesine önlemek için Meriç Nehrinin döküldüğü Ege Denizi'nin boğaz kısmına kumlarla set ördü. Çiftçinin talepleriyle Meriç Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü yere yakın İpsala Ovası Paşalı mevkiinde yapılan 120 metrelik sette ile tuzlu deniz suyunun ürünlere gelmesi önlenecek. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve beraberindeki yetkililer, bölgede incelemede bulundu. İpsala Kaymakamlığı koordinesinde Çeltik Komisyonu, DSİ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hamzadere Sulama Birliği, Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifi ve Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifiyle bir komisyon kurulacağı, her gün toplanılarak, su riskini değerlendirip, gerekli tedbirlerin anlık alacağını belirtildi. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, 'Kurulacak komisyon Edirne Valiliğimizce kurulan komisyon ile sürekli iletişim halinde olacaktır. Komisyon, suyun daha tedbirli kullanılması için gerekli tedbirleri ve kararları alacaktır. Komisyon, çeltik üreticileriyle sürekli iletişim halinde olacaktır. Karpuzlu tarafında daha önce deniz suyunun Meriç Nehrine girmesini engellemek için oluşturulan set, stabilize malzemesiyle desteklenecek, bunun için yarın 13 kamyon ile hızlı bir şekilde malzeme tedariki sağlayacaktır. Çiftçimiz için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Bereketli bir sezon diliyoruz' dedi.

17.07.2024 16:33
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Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması için set çekildi

EDİRNE - Edirne'de son yılların en kurak zamanlarını yaşayan Meriç Nehrinde debi düşmesi sonrası deniz suyunun karışmaması için set yapılarak önlem aldı.

Edirne İl özel idaresi tarafından, tuzlu suyun karışarak çiftçinin zarar görmesine önlemek için Meriç Nehrinin döküldüğü Ege Denizi'nin boğaz kısmına kumlarla set ördü. Çiftçinin talepleriyle Meriç Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü yere yakın İpsala Ovası Paşalı mevkiinde yapılan 120 metrelik sette ile tuzlu deniz suyunun ürünlere gelmesi önlenecek.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve beraberindeki yetkililer, bölgede incelemede bulundu.

İpsala Kaymakamlığı koordinesinde Çeltik Komisyonu, DSİ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hamzadere Sulama Birliği, Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifi ve Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifiyle bir komisyon kurulacağı, her gün toplanılarak, su riskini değerlendirip, gerekli tedbirlerin anlık alacağını belirtildi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, "Kurulacak komisyon Edirne Valiliğimizce kurulan komisyon ile sürekli iletişim halinde olacaktır. Komisyon, suyun daha tedbirli kullanılması için gerekli tedbirleri ve kararları alacaktır. Komisyon, çeltik üreticileriyle sürekli iletişim halinde olacaktır. Karpuzlu tarafında daha önce deniz suyunun Meriç Nehrine girmesini engellemek için oluşturulan set, stabilize malzemesiyle desteklenecek, bunun için yarın 13 kamyon ile hızlı bir şekilde malzeme tedariki sağlayacaktır. Çiftçimiz için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Bereketli bir sezon diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yenikarpuzlu, Meriç Nehri, Ege Denizi, Karpuzlu, Çeltik, İpsala, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması için set çekildi - Son Dakika

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