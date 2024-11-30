Merkezefendi\'de 4. Engelsiz Fest Düzenleniyor

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla dördüncü kez "Engelsiz Fest" düzenliyor.

Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği Engelsiz Fest'in dördüncüsü, 3 Aralık Salı ve 4 Aralık Çarşamba günleri Merkezefendi Kültür Merkezi'nde yapılacak. Festival, 3 Aralık Salı günü saat 11.00'de program ve sergi açılışı ile başlayacak. Etkinlik, saat 11.30'da engelli spor kulüplerine malzeme desteğiyle devam edecek.

Festivalin ikinci gününde program, saat 11.00'de animasyon ve eğlence gösterisi ile başlayacak. Saat 14.00'te ise Engelsiz Koro ve Dans Ekibi performansını gerçekleştirecek. Aynı gün saat 15.00'te Merkezefendi Belediye Orkestrası konseri ile etkinlik sona erecek.

"Özel bireylerimizin bizdeki yeri çok başka"

Engelliler Günü'nde farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Başkan Şeniz Doğan, "Her sene gerçekleştirmiş olduğumuz 'Engelsiz Fest'i geleneksel hale getirdik. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Bu zamana kadar her projemizde özel bireylerimizi düşünüyor, ona göre hareket ediyoruz. İlçemizi, özel bireylerin hayata eşit katılımı için geliştirmeye devam ediyoruz. Engelsiz Yaşam Akademimizde eğitim gören özel bireylerimizin bizdeki yeri çok farklı. Onların mutluluğu ve sosyalleşmesi için çalışıyoruz. İki gün sürecek, birbirinden güzel ve keyifli etkinliklerin yer alacağı festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.