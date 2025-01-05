Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Her Alanda Belediyeleri Görüyoruz. Önümüzdeki Dönemde Bu Daha da Artacak"

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Emekli Evi'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Geçen yıl 830 milyon lira olan sosyal destek bütçemizi bu yıl yüzde 80 artırarak 1,5 milyar liraya çıkardık. Yaş almış yurttaşların ihtiyaçlarında belediyeler devreye giriyor. Açlık sınırının altında yaşayan yurttaşların imdadına belediyeler yetişiyor. Her alanda belediyeleri görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu daha da artış gösterecek" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir ve Mezitli Emekli Evi üyeleri ile bir araya gelerek yaş almış yurttaşlarla sohbet etti. Yenişehir, Mezitli, Toroslar, Anamur ve Tarsus olmak üzere toplam 5 ilçede 4317 üyesi ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Emekli Evleri, yaş almış yurttaşların sosyal hayatta aktif rol almalarını hedefliyor.

İlk olarak Mezitli İlçesi Viranşehir Sahili'nde denize sıfır bulunan Mezitli Emekli Evi'ni ardından da Yenişehir'de bulunan Emekli Evi'ni ziyaret eden Başkan Seçer'e, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP ilçe başkanları, meclis üyeleri ve bürokratlar eşlik etti.

"Emekliler, açlık sınırının altında bir yaşam mücadelesi veriyor"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, hükümetin 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etmesine rağmen emeklilerin sefalet içinde bir yıl geçirdiğini belirterek, "2024 yılı emekliler için bir çile ve sefalet yılı oldu. İktidarın emeklilere reva gördüğü koşullara bakarsanız sanki şaka yaptılar, o derece trajikomik bir tabloyla karşı karşıyayız. Emekliler sefalet düzeyinde bir yaşam sürdürüyorlar. Bu bir realite. Türkiye'nin yıllardır kaynaklarını kuruttular, doğal olarak uzun yıllar gençliklerini çalışarak ve bu ülkeye yarar sağlayarak geçiren emeklilere de ayıracak kaynakları kalmadı. Çeyrek yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Bugüne kadar her şeyi öyle yanlış yaptınız ki ülkeyi bu duruma getirdiniz" diye konuştu.

"830 milyon lira olan sosyal destek bütçemizi bu yıl 1,5 milyar liraya çıkardık"

2025 yılında halkın ciddi sorunlar yaşayacağına dikkat çeken Seçer, "Zaten geçtiğimiz yıl her sosyal sınıf bu sıkıntıyı yaşadı" diyerek Büyükşehir Belediyesi olarak aldıkları bu konuda aldıkları önlemleri paylaştı. Seçer, "Mersin Büyükşehir olarak bu yıl geçtiğimiz yıla göre sosyal politikalar ayırdığımız bütçede yüzde 80'lik bir artış yaptık. 830 milyon lira olan sosyal destek bütçemizi bu yıl 1,5 milyar liraya çıkardık. Bugünleri görüp tahmin ettiğimiz için bu çalışmaları yaptık" ifadelerini kullandı.

İktidarın açık bıraktığı alanları belediyelerin doldurduğunu belirten Seçer, "Eğitimde açık bıraktığı alanları dolduruyor, emeklilerin sorunlarıyla belediyeler ilgileniyor. Yaş almış yurttaşların ihtiyaçlarında belediyeler devreye giriyor. Açlık sınırının altında yaşayan yurttaşların imdadına belediyeler yetişiyor. Her alanda belediyeleri görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu daha da artış gösterecek" dedi.

"İktidar, CHP'li belediyelerin başarılı çalışmalarından rahatsızlık duyuyor"

Seçer, hükümetin CHP'li belediyelere yönelik baskı politikalarını da eleştirerek, "Son dönemde Cumhurbaşkanı 'belediyelerin SGK ve vergi borçları' diyerek çok üzerimize gelmeye başladı. Sayın Bakan'a da 'silkeleyin' diye bir talimat verdi. Bu durum, iktidarın CHP'li belediyelerin başarılı çalışmalarından rahatsızlık duyduğunun göstergesidir. Baş edemiyor ki bu tip adaletli olmayan uygulamalarda belediyelerin önünü kesmeye çalışıyor" diye konuştu.

"31 Mart 2024 Seçimleri'nde halk iktidarı silkeledi"

Uygulanan baskı politikalarına karşı cevabı halkın sandıkta verdiğini dile getiren Seçer, "31 Mart 2024 Seçimleri'nde halk iktidarı silkeledi. 23 yıldır bu ülkeyi yönetenler Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm bulamadılar. Düzeni bozdular ve adaleti ortadan kaldırdılar. Bu saatten sonra vatandaşın da onlardan bir umudu yok. Umut yeni bir iktidar, partimizin iktidarı" ifadelerini kullandı.

"Halk CHP'nin belediyecilik anlayışından ve başkanlarından memnun"

Seçer, "2019'dan bu yana CHP'li belediyelerin halka dokunan, çok önemli ve değerli hizmetleri oldu. ve son seçimlerde de çok güzel başarılar elde ettik. Demek ki vatandaşlarımız CHP'nin belediyecilik anlayışından ve başkanlarından memnun. Önümüzdeki genel seçimlerde de geniş halk kitlelerinin desteğini alacağız" dedi. İktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının Türkiye'de yoksulluğu daha da derinleştireceğini, sabit gelirliye, işçi sınıfına, köylüye, emekliye ve emekçiye büyük bir bedel ödeteceğini söyleyen Seçer, "Bunun sonucunda da vatandaşımız iktidarda değişim talebini güçlü olarak seslendirecek ve sonuçta ikinci kez iktidarı silkeleyecek" diye konuştu.

Emekli vatandaşlar ise şunları söyledi:

- Bayram Yılmaz: "Emekliler açlığı bırakın, ölüme terk edildi. Yukarıda payı alanlar alabiliyor ama emekliye gelince ne hikmetse bu mümkün olmuyor. Kiracıyım, kiralara yüzde 58 zam oranı verildi. Ben o kirayı nasıl ödeyeceğim? Çok kötü bir yıl bitti, diliyoruz ama dilemekle olmuyor. Bazı çalışmaların yapılması lazım."

-Hüseyin Karaoğlu: "En düşük emekli maaşı için 14 bin 500 buçuk diyorlar. Ev sahibi 12 bin 500 istiyor, 14 bin 500 verirlerse ona göre gerisini siz düşünün. Sadece kuru ekmek, soğan dediler. Bizi ne yapalım?"

-Hürşadi Eskiyurt: "Hiç yeterli değil, şok olduk. Geçinemiyoruz, bir kasabın yanına varamıyoruz, markete gidiyorsun, bir poşet dolduruyorsun 300- 500 lira. Bir ürün almak için 3-5 tane market dolanıyoruz, nerede indirim varsa oradan alalım diyoruz. Eskiden bir ev alıyorduk, çocuğumu okuttum, evimi aldım. Şimdi mümkün değil, buzdolabımın bozulmasından korkuyorum. Geçinemiyoruz maalesef, çok yetersiz. Kendilerine gelince yüzde 30-40 zam. Emekliye gelince yüzde 11, ne yapacağız şaşırdık, zor işimiz."