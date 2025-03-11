Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Ramazanda Dayanışmayı Büyütüyoruz"

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Başkan Vahap Seçer, "Mersin'de kimsenin kendini yalnız hissetmeyeceği, herkesin eşit ve adil bir yaşam sürdüğü bir kent inşa etmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve ramazanda dayanışmayı büyütüyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. Birleşimi, Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da yapılan toplantıda komisyonlara havale edilen 25, birimlerden gelen 33 ve gündem dışı bir madde olmak üzere toplam 59 madde görüşüldü.

Dayanışma, paylaşma ve hoşgörünün simgesi olan ramazan ayını kutlayarak meclisi açan Seçer, şöyle konuştu:

"Bu mübarek günler sadece soframızda değil, gönüllerimizi de bereketlendiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren özel zamanlardır. Ramazan ruhu komşusu açken tok yatmayanların, bir lokmayı bölüşerek çoğaltanların ruhudur. Bizler de Mersin'de kimsenin kendini yalnız hissetmeyeceği, herkesin eşit ve adil bir yaşam sürdüğü bir kent inşa etmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve ramazanda dayanışmayı büyütüyoruz. Bu kutsal ayın bereketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışmalarımıza sürdürüyoruz."

Seçer, dayanışmaya destek olmak isteyen vatandaşların ise 'birizberaberiz.org' üzerinden katkı sağlayabileceğini sözlerine ekledi.

MESKİ'de 'Çevre Dostu Dijital Fatura' dönemi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MESKİ) 'Çevre Dostu Dijital Fatura' dönemine girdiğini duyuran Seçer, şu bilgileri verdi:

"Faturalar kağıt, bu kağıt israfı ve ağaç katliamı demek. Sadece MESKİ faturalarını değil, bütün ihtiyaçlarımızı dijital platform üzerinden yapabiliriz. MESKİ bu konudaki çalışmalarını belli bir noktaya getirdi ve tüm vatandaşlarımızın faturalarını dijital ortamdan ödemelerini istiyoruz. Bunun için bilgilerinizin güncellenmesi gerekiyor; bu işlemler Alo 185, web online işlemler ve abone merkezlerinden vatandaşlarımız tarafından yapılabiliyor."

"Vatandaşlardan evsel katı atık bedellerinin çok yüksek bulunduğuna dair bildirimler geldi"

Yurttaşlardan su faturalarındaki evsel katı atık bedellerine ilişkin bildirimler aldıklarını aktaran Seçer, "Vatandaşlardan MESKİ faturalarındaki evsel katı atık bedellerinin yeni uygulamalarla beraber çok yüksek bulunduğuna dair bildirimler geldi. Bildiğiniz gibi evsel katı atık bedeli MESKİ tarafından toplanıyor ama bu para MESKİ'nin değil, ilçe belediyelerimiz adına toplanıyor ve ilçe belediyelerimizin hesabına geçiriliyor. Biz bunu yasa gereği yapmak zorundayız. Bize kalsa yapmayız çünkü faturalarınızın yükünü arttırıyor. İçinde bir de vergi yükleri, KDV'si ÖTV'si var" diye konuştu.

Seçer'den ilçe belediyelerine evsel atık bedeli için iş birliği çağrısı

Vatandaşın mesken bedeli, evsel atık, diğer vergileri MESKİ'nin tahsilatı olarak gördüğünü söyleyen Seçer, faturalarda tahsilat kısımlarını ayırdıklarını ve vatandaşın da bunu öğrenmeye başladığını söyledi. İlçe belediyelerinin evsel katı atık bedelleri için yaptıkları zamları tek tek sıralayan Seçer, şunları kaydetti:

"Son 2024 enflasyonunu yüzde 45 kabul edersek; enflasyonun altında kalan artış miktarı sadece iki belediyede var. Onun dışında yüzde 64'ten yüzde 280'e varan artışlar var. Bu hem ilçe belediyelerimizi hem de Büyükşehir'i sıkıntıya sokuyor. Büyükşehir'in bundan bir kazancı yok ama fatura bedelini yükseltiyor. Bürokratlarımızın daha önceki iş birliği çağrılarının, ilçelerimiz de yeterince karşılık bulmadığını belirtmek istiyorum. Bizimle iş birliği yapılırsa vatandaş adına doğru bir iş yapmış oluruz."

"MESKİ su fiyatına en son 2024 Ocak ayında zam yaptı"

MESKİ'nin su fiyatlarını en son 2024 Ocak ayında yüzde 25 artırdığını hatırlatan Seçer, o günden bu yana elektrik ve akaryakıt giderlerini oldukça artığına dikkati çekerek, "Sadece bütün sular idaresinin uyguladığı bir yöntemle enflasyon oranında fiyat düzenlemesi yapıyoruz. Biz 2024'ün Ocak ayından beri meydana gelen farkı yansıtmadık, bundan sonra yansıtmayı düşünmüyoruz. Tabi ki burası bir şirket, su bedellerin dışında bir geliri yok. Kar amacı gütmüyor. Hem yatırımlarımızı hem cari harcamalarımızı yapmak, kesintisiz, temiz suyu ulaştırmak, atık suyu alıp usulüne uygun bir şekilde bertaraf etmek, nihai noktaya deşarj etmek gibi her şey bu topladığımız paraların içerisinde" dedi.

MESKİ'nin Mersin'de tarihin en büyük altyapı yatırımları için harekete geçtiğini söyleyen Seçer, şu bilgileri verdi:

"MESKİ tarihin en büyük altyapı yatırımları için harekete geçti"

"Başlamış, ihalesine çıkılmış, ihale aşamasında olan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmış toplamda 8 milyar TL'lik bir yatırım var. Ayrıca 8 milyar TL'lik de Pamukluk Barajı yatırımını Devlet Su İşleri yapıyor ama bizim borçlandığımızı da bilmenizi istiyoruz. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan gelecek olan 50 milyon Euro'luk hibeyi de Afet Bölgesi ya da Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmediğimiz için alamadığımızı bir kez daha sizlerin ve kamuoyunun huzurunda sunmak istiyoruz."

Anamur'un içme suyu sorununu ortadan kaldırmak için Otluca İçme Suyu Projesi'nin hayata geçirildiğini kaydeden Seçer, şunları dile getirdi:

"Otluca İçme Suyu Projesi 2012 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda var. Anamur, MESKİ'ye 2014'ten sonra dahil oldu. Benden önceki dönemde de bir kredi temini olmamış, biz de geldik çok uğraştık olmadı. En son yatırımlara kredi ararken yurt dışı kredilerinde deniz kirliliğine çok önem verdikleri için sahile yakın bölgelerdeki kanalizasyon altyapı arıtma projelerini destek veriyorlar. Mezitli, Çamlıyayla, Aydıncık için 42 milyon Euro kredimiz var, şantiyesi kuruldu, çalışmalar yapılıyor. Ancak biz Otluca'ya bir finansman bulamadık. Bunlara da finans bulmaya çalışıyoruz. En az Anamur'daki bir fert kadar ben de bu projeyi gerçekleştirmek istiyorum."

"Mersin merkez ve Tarsus'ta su sorunumuz yok"

Mersin nüfusunun yüzde 75'in barındıran merkez ilçeler ve Tarsus'ta herhangi bir sıkıntı görünmemesine karşın; yaylalar, deniz kenarları ve yüksek yerlerde bu yıl yağışların az olmasından kaynaklı su sorunu yaşanmasından endişe ettiğini vurgulayan Seçer, "Bu yıl geçtiğimiz yıla göre yağış rejimi ile ilgili endişelerim var. Merkezde su sorunu yok. İki tane baraj var birbirine bağlı, birleşik kap modelinde; Berdan ve Pamukluk Barajı. Doğal olarak bizim ne Tarsus merkezde ne Mersin merkezde, nüfusun yaklaşık olarak yüzde 75'ini oluşturan yaşam alanlarımızda böyle bir sorun yok. Bizim sorunumuz yaylalarda, deniz kenarlarda ve yüksek noktalarda. MESKİ'nin bu konuda kontrolsüz olduğu, işini yapmadığı, geri kaldığı herhangi bir konu yok. Nerede ne olduğunu hemen görelim ve arızaya meydan vermeyelim diye milyonlar harcayarak SCADA sistemini kurduk" ifadelerini kullandı.

"Sokak hayvanları konusunda Türkiye'nin en iyi illerinden biriyiz"

Sokak hayvanlarına ilişkin çalışmaların ne durumda olduğunu soran meclis üyesinin sorusu üzerine Seçer, Mersin Valisi Atilla Toros'un koordinatörlüğünde gerçekleşen bir toplantıya katıldıklarını ve bu konuda ilçe belediyelerinin de Büyükşehir'in de oldukça nizami bir çalışma sürdürdüğünü belirtti. Seçer, tahsis alınan alanlara hayvanlar için yaşam alanları kurulduğunu söyleyerek, "Sokak hayvanları konusunda Türkiye'nin en iyi illerinden biriyiz. İlçe belediyelerimiz de görevini yapıyor. Sokak hayvanları için doğal yaşam alanları tahsis ediyoruz" dedi.

Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin de açıklama yapan Seçer, şunları kaydetti:

"Herkesin hakkını savunmak kendi hakkımızı savunmak kadar kutsaldır"

"Suriye'de katliam oluyor biz eleştiriyoruz da başka yerde olunca alkışlamıyoruz. Tarihimizde böyle bir şey yaptığımız görülmemiştir. Hatay, Adana ve Mersin bölgelerindeki vatandaşların, Lazkiye ve Tartus'ta yaşayan Suriyelilerle akrabalık bağları var. Bu bir realite. Türkiye Cumhuriyeti devletinin orada bir etkisi var. İktidar oraya müdahale edebilir. Ortada mezhepçi, etnikçi bir saldırı var. Sivil saldırı kabul edilebilir bir durum değildir. Bir tarafta komşuların bir tarafta kendi bölgemizde iç barışı sağlamak için hepimiz gayret gösteriyoruz. Biz diyoruz ki; artık Türkiye'de kavgayı gürültüyü bırakalım. Bölgemizde ve dünyada barış istiyoruz ve talebimiz masum siviller katledilmesin, bölgemizde savaş ve mağduriyetler olmasın. Dili, rengi, ırkı ne olursa olsun bir bölgede yaşıyoruz. Herkesin hakkını savunmak kendi hakkımızı savunmak kadar kutsaldır."

Tarsus Belediyesi'ne ait olan 12 bin 991 metre kare alanın 'Toplu Konut Projesi' için Büyükşehir'e satılmasına ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na imza yetkisi verilmesi ile ilgili maddeye değinen Seçer, "Sosyal Konut Projemiz kapsamında bazı çalışmalar başlattık. Bir tanesi de Tarsus'tu, uygun bir yeri vardı. Bedeli karşılığında biz Tarsus Belediyesi'nden alıp oraya toplu konut projesini hayata geçireceğiz. Bir belediyenin gayrimenkulü satın alınabilir. Ben bir arazi alacağım belediyeden ama imza yetkisi istiyorum" diye konuştu.

Madde oybirliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

Meclis toplantısı gündem maddelerinin oylanmasının ardından sona erdi.