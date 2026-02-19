Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Toros Rotary Meslek Hizmetleri Ödül Töreni'ne Katıldı

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toros Rotary Meslek Hizmetleri Ödül Töreni'ne katıldı. Törende Seçer'e kulüple gerçekleştirdiği iş birlikleri dolayısıyla plaket takdim edildi.

Toros Rotary Meslek Hizmetleri Ödül Töreni'nde meslek etiğine bağlı kalarak işini, sanatını ve zanaatını etik bir şekilde yerine getiren üyeler ödüllendirildi. Programda, Seçer'in hayat hikayesi de katılımcılarla paylaşıldı.

Konuşmasına Rotary kulüpleri ve rotaryenlerin herhangi bir kazanım elde etmeksizin, iyilik yaparak bir nevi gönül işi yaptıklarını belirterek başlayan Seçer, her modern toplumda olması gereken sorumluluk projelerini Atatürk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdikleri için mutluluk duyduğunu belirterek, gecede kendisine de plaket verilmesinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.

"2026 Türkiye'sinde siyasetçi olmak, Türkiye'deki her dönemden çok daha zor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisinin bir meslek değil, bir görevi yerine getirdiğini aktaran Seçer, bu görevin de demokrasilerde toplum tarafından verildiğini hatırlattı. Görevin sorumluluğunun çok yüksek olduğuna dikkati çeken Seçer, görevini çok severek yerine getirdiğini söyledi. 2026 Türkiye'sinde siyasetçi olmanın her dönemden çok daha zor olduğunu söyleyen Seçer, "Herkes yaşına göre Türkiye'nin yakın demokrasi tarihini yaşamış, okumuş veya incelemiştir; her şey yaşanmıştır. Ama böylesi bir durum çok rastlanır değil. Bu şartlarda görevimizi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Mersinlilerin memnuniyetini tüm Türkiye gördü"

Görevinin kentte yaşayanlara hizmet ve onların mutlu bir yaşam sürdürmelerine katkı sunmak olduğunu aktaran Seçer, seçimlerde sandıktan çıkan sonuçlarla da Mersinlilerin sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti tüm Türkiye'nin gördüğünü söyledi. Mersin'le ilgili hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen insanlardan şehrin artık daha düzenli, daha temiz bir kent olduğu yönünde geri dönüşler aldığını dile getiren Seçer, Mersin'in her alanda kozmopolit bir şehir olduğunun altını çizdi.

"2019'dan sonra herkes kendini Mersin'de buranın asli hemşehrisi olarak görmeye başladı"

"Bu kent sosyolojik olarak rengarenk bir kent" diyerek sözlerini sürdüren Seçer, Mersin'de her dine mensup insanlar olduğu gibi ekonomik olarak da farklı gelir gruplarına mensup insanların yaşadığını kaydetti. Seçer, "Müslüman da var, Hristiyan da var Mersin'de, Musevi de var. Etnik olarak bakarsanız Anadolu'da ezelden beri yaşamış tüm etnik yapılar var. Ekonomik olarak bakarsanız, Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizliğin en fazla olduğu iki ilden bir tanesi. Ama bunu övünerek ifade edeyim; 2019'dan sonra öyle bir lisan kullandık ki, herkes kendini Mersin'de buranın asli hemşehrisi olarak görmeye başladı" diye konuştu."

"Mersin dinamik ve muazzam bir kent"

Mersin'in, farklı nedenlerle Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen insanlardan oluşan bir kent olduğunu söyleyen Seçer, "Mersin dinamik ve muazzam bir kent. Çünkü buraya gelen bir insan keyfinden gelmemiş; ya terörden kaçmış ya yoksulluktan gelmiş ya da tarlasını, bağını satmış; çocuklarına daha medeni bir yaşam sunmak, eğitim aldırmak için Mersin'e gelmiş. İnsanlardaki o çalışma azmi ve enerji bu şehirde bir sinerjiye dönüşmüş. Bu kentin istikbali çok iyi. Önemli olan bu kenti aydınlık insanlar yönetsin" ifadelerini kullandı.

Her insanın aidiyetiyle gurur duyacağını ve kendisinin de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan CHP'ye mensup olarak yurttaşlara hizmet sunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Seçer konuşmasını, şu sözlerle tamamladı:

"Zor süreçleri hep beraber aşacağız"

"Ben siyasetçiyim, elbette ideolojim var. Elbette Atatürkçü çizgide düşünen, bunu yaşam biçimi ve yönetim anlayışı olarak kabullenmiş bir siyasetçiyim. Umut ediyorum, az önce söylediğim zor süreçleri hep beraber aşacağız. Siyaset, sivil toplum; herkes buna katkı sunacak. Atatürk Cumhuriyeti'nin gelişmesi, büyümesi, ihya olması; modern demokrasinin kurum ve kurallarıyla oturmuş olduğu, hukuk devleti anlayışının dünya normlarına uygun olduğu, evrensel hukuk normlarının olduğu bir ülkede, kendimizi özgürce ifade ettiğimiz, inancımızı, konuşmamızı, fikrimizi kimseden çekinmeden hayatta kullanabildiğimiz bir Türkiye'de yaşamak dileğiyle çok teşekkür ediyorum."

"Rotaryen mesleğini iyiliği çoğaltmak, adaleti güçlendirmek için kullanır"

Rotary 2430. Bölge Kulüplerden Sorumlu Bölge Sekreteri Tarkan Kandır ise "Rotary bizlere yalnızca hizmet etmeyi değil, aynı zamanda mesleğimizi etik değerlerle icra etmeyi, toplum yararını her zaman ön planda tutmayı ve yaptığımız işi insanlığa fayda sağlayan bir sorumluluk olarak görmeyi öğretir. Meslek hizmetleri Rotary'nin kalbidir. Çünkü bir Rotaryen mesleğini yalnızca geçimini sağlamak için değil, iyiliği çoğaltmak, adaleti güçlendirmek ve topluma umut olmak için kullanır. Bu akşam ödül takdim ettiğimiz kıymetli dostlarımız sadece mesleklerinde başarılı oldukları için değil, başarılarını dürüstlük, özveri ve toplumsal sorumluluk bilinciyle taçlandırdıkları için burada bulunuyorlar" diye konuştu.