Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Milli Sporcular Dikeç ile Şaşma'ya Ödül

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı ile 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada olimpiyat beşincisi olan Ersu Şaşma'ya ödül verdi. Başkan Vahap Seçer, "Mersin'in spor, sporcu ve şampiyonların çıktığı bir kent olması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Harekete geçenler mutlaka kazanır" sloganıyla Başarılı Sporcular ve Antrenörler Ödül Töreni düzenledi. Törende, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı ile 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazanan ve atış sırasındaki tarzıyla tüm dünyada adından söz ettiren milli sporcu Yusuf Dikeç ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada olimpiyat beşincisi olan Ersu Şaşma ve Kır Çiçekleri'nden yedi sporcu ödül aldı.

Törende konuşan Başkan Seçer, başarılı sporcularla bir arada bulunmaktan son derece mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, başarının anahtarının istikrarlı ve çok çalışmaktan geçtiğini dile getirdi. Seçer, başarının yanı sıra başka değerlerin de önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sevgili gençler, mutluluk, sağlık, sıhhat ve güzel ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza kadar varlığı bizim için her şeyden çok önemlidir. Çünkü bizler hem Mersin'imizi hem de ülkemizi seviyoruz. Bütün gayretimiz ve uluslararası platformlarda sesimizi duyurma amacımız temelde ülkemizin sesini duyurmak, şanlı bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmaktır. Mersin'den çok daha fazla şampiyon, bilim insanı, sanatçı, yazar ve çizer, en iyi siyasetçiler çıksın ve Mersin'i tüm dünyaya tanıtsın istiyoruz. Ülkesinin, şehrinin önünü açan, ülkesine, milletine ve insanlığa yararı olan insanlar Mersin'den çıksın istiyoruz. Bunları çoğalttığımız zaman Mersin'i marka kent haline getirebiliriz. Geçmişten Mersinli Ahmet'i, Seyfi Alanyalı'yı, Boksör Naci'yi anıyoruz. En büyük amacımız bu değerlerin sayısını artırmaktır. Spora ve sporcuya gerekli değeri veren bir belediyeyiz. Belediye de kentin, halkın ve Mersin'in belediyesidir. Büyükşehir olarak sporcularımızı omuzlarımızda yükseltmek ve taşımak için bugüne kadar çalıştık ve gayret ettik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz."

6 Aralık'ta da amatör spor kulüplerine 13 milyonluk bir mali destek sağladıklarını aktaran Seçer, bu yıl amatör spora, sporcu ve antrenörlerine yaklaşık 18 milyon TL tutarında destek yaptıklarını söyledi. Seçer, "2019 yılından bu yana nasıl ki bunu istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde yerine getiriyorsak, Türkiye'de de ilk ve tek belediye olma özelliğini taşıyorsak, bunu sürdüreceğiz. Umut ediyorum, diğer belediyelere ve diğer yerel yönetimlere de bu konuda iyi bir örnek oluşturmuş oluruz. Bu bir kolektif başarıdır. Her bir sporcumuzun ailesinin, yakın çevresinin, arkadaşlarının, herkesin bu başarıda bir katkısı vardır" diye konuştu.

Seçer, Büyükşehir'in sporda fırsat eşitliği yaratan projeleri anlattı

Büyükşehir'in, sporun her alanına dokunan çalışmaları olduğunu kaydeden Seçer, bunlardan bir tanesinin de "Kır Çiçekleri Projesi" olduğunu dile getirdi. Büyükşehir'in geçen yıl özellikle kırsalda yaşayan çocukları spor branşları ile tanıştıran "Yüzde 100 Cumhuriyet Yüzde 100 Spor" projesini hayata geçirdiğini aktaran Seçer, "Bu projeye 2023 yılında başladık ve 'sporbüs' aracımızla da 220 mahallede yaklaşık 11 bin 100 çocuğumuza ulaştık" dedi.

Mersin'in çok kültürlü bir kent olduğuna işaret eden Seçer, şunları söyledi:

"Farklı kültürler ve bakış açıları olan insanların burada huzur ve barış içerisinde yaşaması için beraber yaşama kültürünün zenginleştirilmesi lazım. İnsanları bir araya toplamanıza bir gerekçe gerekir. Bunun için en güzel ve özel gerekçelerden bir tanesi spordur. Çünkü insanlar bir arada olduğu, bir takımı veya bir sporcuyu desteklediği zaman onun siyasi görüşü, memleketi, etnik yapısı aklına gelmez. Onun için spor, sportif faaliyetler Mersin gibi çok kültürlü, çok renkli bir şehir için vazgeçilmezdir, önemlidir. Mersin'imizi ulusal ve uluslararası alanlarda tanıttığı, Mersin'i marka kent yapma yolunda katkı sunduğu için spor, sporcu ve şampiyonların çıktığı bir kent olması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda son derece kararlıyız."

Milli sporcu Yusuf Dikeç de Başkan Seçer'e teşekkür etti. Amatör sporcuların yaşamlarını idame ettirmek için maddi olarak zorluklar çektiğinin altını çizen Dikeç, " Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 ili daha var ve bu programı diğer illerimiz de örnek alarak kendi bölgelerindeki sporculara mutlaka destek çıkarlar" dedi. Dikeç gençlere, "Hiçbir zaman hedeflerinizden ve hayallerinizden vazgeçmeyin. Mutlaka çok çalışın, hedeflerinizi hep yüksek tutun. Çünkü karşınızda en büyük örnek olarak ben varım. 51 yaşıma geldim ve bir değil, iki değil, üç değil; en son beşinci olimpiyatımda olimpiyat madalyası alabildim. Hedeflerinize, amaçlarınıza ulaşmak mutlaka için çok çalışın" diye seslendi.

Olimpiyat beşincisi Ersu Şaşma da "Doğduğum, büyüdüğüm ve spora başladığım şehirde böyle bir organizasyona katılmak beni çok mutlu ediyor" dedi.

Ödül töreni; konuşmalardan sonra Başkan Seçer tarafından başarılı sporcuları ve antrenörleri temsilen Şaşma ile Dikeç'e çek verilmesinin ardından çekilen toplu aile fotoğrafı ile sona erdi.

Büyükşehir'den bu yıl, toplam 323 kişiye 4 milyon 842 bin 236 TL ödül

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan ulusal ve uluslararası alanda başarılı olan sporcu ve antrenörlere her yıl düzenli olarak nakdi ödül veriyor. Mersin Büyükşehir, hem faal spor kulüpleri hem başarılı sporcu ve antrenörler olmak üzere iki alanda birden, düzenli olarak maddi destek veren tek belediye olma özelliği taşıyor.

Bugüne kadar; 429 başarılı sporcu ve 269 başarılı antrenörü yaklaşık 5 milyon TL ile ödüllendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi bu yıl 20 spor branşında ödül veriyor. Bu yıl; 199 sporcuya toplam 3 milyon 880 bin 865 TL, 124 antrenöre ise toplam 961 bin 371 TL olmak üzere toplam 323 kişiye 4 milyon 842 bin 236 TL ödül sunulacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yılkiler ile birlikte toplam; 628 başarılı sporcuya ve 393 antrenöre 9 milyon 842 bin 236 TL ödül verilmiş olacak.