Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Renkli Anneler Günü Etkinliği

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Anneler Günü" etkinliğine katıldı. Tüm annelerin ve anne adaylarının gününü kutlayan Seçer, "Tüm annelerin karşısında saygıyla eğiliyorum. Ebediyete irtihal etmiş anneleri rahmetle anıyorum, minnetlerimi sunuyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Tarsus Gençlik Kampı'nda düzenlenen "Anneler Günü" etkinliğine katıldı. Programa, Başkan Seçer ve Meral Seçer'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin, Tarsus Kadın Kolları Başkanı Figen Acıyiyen, meclis üyeleri, muhtarlar, büyükşehir ve MESKİ bürokratları ile farklı ilçelerden gelen yüzlerce kadın katıldı.

"Tüm annelerin karşısında saygıyla eğiliyorum"

Programda konuşan Seçer, annelerin çok değerli olduğunu belirterek, tüm annelerin ve anne adaylarının gününü kutladı. Seçer, "Bugün, anneler için çok özel bir gün. Hepiniz çok değerlisiniz. 'Bütün çocuklar güzeldir, onların anneleri birdir' diye bir söz vardır. Her annenin çocuğu kendine güzeldir, anne bütün çocuklarını dünyanın en güzel çocukları olarak görür, o şefkati besler. Yemez yedirir, içmez içirir, hastadır kendi hastalığını unutur, çocuğunun hastalığı varsa onunla ilgilenir. Çocuğunun mutluluğu, geleceği her şeyden önemlidir. Onun için tüm annelerin karşısında saygıyla eğiliyorum. Ebediyete irtihal etmiş anneleri rahmetle anıyorum, minnetlerimi sunuyorum" dedi.

"Artık Türkiye'de kadın cinayetleri ortadan kaldırılsın"

Büyükşehir olarak annelerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Seçer, "Sizleri çok seviyoruz, önemsiyoruz. Türkiye koşulları içerisinde kadın olmanın, anne olmanın zorluğunu biliyoruz. İstiyoruz ki, artık Türkiye'de kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ortadan kaldırılsın. Kadınlar kendini güvende hissetsin, yalnız hissetmesin, bir tehlike, problem, hukuksuzluk veya uğradıkları bir şiddet karşısında, 'Benim arkamda devletim var' diyebilsin" diye konuştu.

"Kadın ön plandaysa o toplumda düzen vardır"

Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gittiklerini vurgulayan Seçer, "Kadınlar her alanda eşit olsun, eğitim alsın, meslek sahibi olsun istiyoruz. Kadınların başaramayacağı hiçbir zorluk yoktur, aşamayacağı hiçbir engel yoktur" ifadelerini kullandı. Aile içinde annenin çok değerli olduğunu vurgulayan Seçer, göreve geldiği 2019 yılında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nı kurduklarını ve kadınlar için çalışmalara başladıklarını söyledi. Yaşamın her alanında kadını öncelediklerini dile getiren Seçer, "Kadın ön plandaysa o toplumda düzen vardır" dedi.

"Kadın isterse her işi yapar"

Kadınların Büyükşehir Belediyesi'nin tüm hizmetlerinden yararlanmasını istediklerini söyleyen Seçer, tüm taleplerin Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi uygulaması ile kendilerine iletilebileceğini kaydetti. Kadınların ekonomik hayata katılımını önemsediklerini ve bu amaçla birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Seçer, "Kadınlar adeta evde hapsedilmiş. Aslında enerjisi, isteği, gücü ve şevki var ama ona yol gösteren yok. İşte bu durumda hemen belediyemiz ile irtibat kurun. Birçok meslek edindirme kurslarımız var. Birçok kadın, 'Kadın Ustalar' programında sıvacılığı, marangozluğu, kaynak yapmayı öğreniyor. Çünkü kadın isterse her işi yapar" dedi.

"Kadın özgür olacak ki kimseye muhtaç olmasın"

Çalışmak isteyen ancak elinde bir mesleği olmayan kadınlara da kapılarının açık olduğunu belirten Seçer, şunları söyledi:

" Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat edin. Kabiliyetiniz hangi yönde ise arkadaşlarımız sizi yönlendirsin, o konuda meslek sahibi olmanıza yardımcı olsun. Kadın özgür olacak ki ayakta kalabilsin. Kadın ekonomik olarak geliri olacak, özgür olacak ki kimseye muhtaç olmasın. Kendine haksızlık yapanların karşısında dimdik dursun, sesini yükseltsin. Salavat güçten, güç ise ekonomik özgürlükten gelir. Kadınlar çalışmalı, ayakta durmalı. Devlet, belediyeler öncü olmalı, kadının önünü açmalı. Mersin Büyükşehir Belediyesi emrinizde."

Seçer, Mersin'in, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarla oluşmuş bir kent olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Biz hem bir Türkiye mozaiğiyiz hem de Türkiye'nin tüm renklerini bünyemizde barındırıyoruz. Mersin'de kimse kimseye etnik kimliğinden, mezhebinden, meşrebinden dolayı kötü bakamaz. Hepimiz onurumuzla, şerefimizle kendi kimliğimizi taşırız. Ama şunu unutmayalım biz, ay yıldızlı al bayrağın altında ve Mustafa Kemal'in izinde Türk milletiyiz. Bizim milletimiz şereflidir, onurludur, birbirine saygılıdır. Kimsenin etnik kökeni, inanç grubu bir diğerini olumsuz etkilemez. Herkes yaşantısında özgürdür. Herkese saygımız sonsuz."

"Rekabet edebilen bir ülke haline gelelim"

En büyük gücünün halkın kendine olan sevgisi olduğunu ifade eden Seçer, "Halkımla bir araya geldiğim zaman tüm enerjim yerine geliyor. Bizler daha çok çalışacağız, bu sevgiye, saygıya ve desteğe daha çok layık olacağız" dedi. Mersin'in kozmopolit bir yapısı olduğundan bahseden Seçer, birçok siyasi partiden milletvekili çıkmasına rağmen halkın kendisine yüzde 60 oy verdiğini belirterek, "Ülke olarak daha fazla çalışacağız. İstiyoruz ki daha gelişmiş, kalkınmış, özgür, dünyada ses getiren, rekabet edebilen bir ülke haline gelelim. Onu da en yakın zamanda başaracağız" diye konuştu. Seçer, dünyadaki tüm annelerin Anneler Günü'nü yeniden kutlayarak konuşmasına son verdi.

Etkinlik, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi, Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) Ritim Grubu müzik dinletisi performansları ve Türk Halk Müziği Korosu'nun dinletisi ile devam etti. Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyesi Emine Ela Tok, anneler günü için bir şiir okuyarak duygusal anlar yaşattı. Başkan Vahap Seçer ve Meral Seçer'in de dans ederek katılımcılara eşlik ettiği program, DJ performansı ve canlı müziklerle devam etti.