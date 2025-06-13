Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kısırlaştırma Merkezine Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kısırlaştırma Merkezine Yoğun İlgi

13.06.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan kedi popülasyonunu kontrol altına almak için Ocak 2025’te hizmete açtığı "Kedi Kısırlaştırma Merkezi" ile hiçbir kediye zarar vermeden popülasyonu dengelemeye devam ediyor. Mersinli gönüllülerin "Alo 185" üzerinden yaptıkları başvurular ile işlemlerin yapıldığı merkezde, uzman veteriner hekimlerin gözetiminde steril bir ortamda kısırlaştırma işlemi gerçekleştiriliyor. Yine uzman gözetiminde 5 gün geçirilmesinin ardından, kediler alındıkları sokaklara güvenli bir şekilde bırakılıyor.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan kedi popülasyonunu kontrol altına almak için Ocak 2025'te hizmete açtığı "Kedi Kısırlaştırma Merkezi" ile hiçbir kediye zarar vermeden popülasyonu dengelemeye devam ediyor. Mersinli gönüllülerin "Alo 185" üzerinden yaptıkları başvurular ile işlemlerin yapıldığı merkezde, uzman veteriner hekimlerin gözetiminde steril bir ortamda kısırlaştırma işlemi gerçekleştiriliyor. Yine uzman gözetiminde 5 gün geçirilmesinin ardından, kediler alındıkları sokaklara güvenli bir şekilde bırakılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan patili dostların kent içindeki konforunu artırmak yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. "Kaldı mı tanışmadığımız pisi?" mottosuyla Ocak 2025'te açılan "Kedi Kısırlaştırma Merkezi" ile sokak kedilerini kısırlaştırarak popülasyonun artmasının önüne geçmeyi hedefleyen Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, "Alo 185" üzerinden randevu alan herkes için hizmetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverler için her kolaylığı düşünüyor

Yılda 3 kez doğum yapma ihtimali bulunan sokak kedilerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasını önleyen, patili dostlar için daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sunarak dengeli bir hayvan popülasyonu oluşmasını sağlayan ekipler, merkezdeki tüm işlemleri ücretsiz şekilde gerçekleştiriyor. Sokakta bakımını ve beslenmesini üstlendikleri canları merkeze getiren vatandaşlar, uzman veteriner hekimlerin gözetiminde steril bir ortamda kısırlaştırma işlemini yaptırıyor. 5 gün uzman gözetiminin ardından dostlarını merkezden alan vatandaşlar, sokakta besledikleri noktaya güvenli bir şekilde bırakıyor. Ayrıca sokakta beslediği 3 ve daha fazla kedisi olan ve kendi imkanlarıyla kedilerini getiremeyecek olan vatandaşlara, araç ve box imkanı da sunuluyor. Haftanın 7 günü 08.00-17.00 arasında hizmet veren merkezde, kısırlaştırma işlemleri salı ve çarşamba günleri 10.00-15.00 saatleri arasında yapılıyor. Mezitli İlçesi Merkez Mahallesi 52000 Sokak'ta yer alan Büyükşehir Belediyesi Mezitli İtfaiye Grup Amirliği içinde bulunan kısırlaştırma merkezi, herkesin ulaşabileceği bir noktada hizmet veriyor.

"Randevulu sistemle çalışıyoruz"

Merkezi Ocak 2025'te açtıklarını ifade eden Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Ömer Benli, "Haftanın 7 günü burada veteriner sağlık teknikeri arkadaşımız kedilerin bakımını, beslenmesini, ilaç tedavisini uyguluyor. Salı ve çarşamba günleri kısırlaştırma işlemini yapıyoruz. Randevulu sistemle çalışıyoruz. Bunun sebebi, hem dostlarımıza hem de vatandaşlarımıza daha iyi ve sağlıklı hizmet verebilmek. Vatandaş sitesinin, kapısının önünde beslediği kedi varsa 185 üzerinden randevusunu oluştursun. Araç, box, eldiven, yakalama kafesi desteği hizmetini de veriyoruz. Biz kapısının önünden alıyor, kapısının önüne tekrar bırakıyoruz. Yeter ki sokak kedisi olsun. Burada toplamda 3 personelimiz oluyor. 2 veteriner sağlık teknikeri, 1 veteriner hekimimiz hizmet ediyor" dedi.

"Sokaktaki kedi popülasyonunu hiçbir canlıya zarar vermeden azaltıyoruz"

Amaçlarının sokakta yaşayan kedi popülasyonunu hiçbir canlıya zarar vermeden azaltmak olduğunu ifade eden Benli, "Kısırlaştırma süresince bütün her şeyi biz karşılıyoruz. Gelip alıyor, tekrar kapısının önüne bırakıyoruz. Bu şekilde bir plan dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca sokakta yakalamıştır, aniden getirmesi gerekiyordur. Kafeslerde yer olması halinde biz yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Benli, tüm Mersinli vatandaşlara seslenerek, "Sokakta yaşayan her türlü dostumuza, canlımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kediler için Mezitli'de kısırlaştırma merkezimiz var. Yakın zamanda Anamur'da da bir kısırlaştırma merkezi açacağız. Hizmetlerimiz devam ediyor. El birliğiyle daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

"Kedilerin kısırlaştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum"

Sokakta beslediği can dostlarının kısırlaştırılması için yıllardır çaba harcadığını söyleyen hayvanseverlerden Şule Karataş, "Ben sokak kedilerine ayrı bir önem veriyorum. Kedilerin ve köpeklerin kısırlaştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden kendi imkanlarımla bugüne kadar hep veterinerde kısırlaştırıyordum. Fakat böyle bir hizmetin faaliyete girdiğini duyunca hemen randevu aldım. Aslında daha çok kedi için randevu alıyorum, fakat yakalarken biraz zorluk çektiğim için bugüne kadar 2 kedi getirebildim" dedi. Daha önce getirdiği kediyi, çok daha sağlıklı bir şekilde merkezden teslim aldığını söyleyen Karataş, "Birinci kedimde çok memnun kaldım, hatta kedimi kilo almış olarak aldım. Yapılan yer çok temizdi, görevlilerimiz çok güler yüzlüler, her şeyden çok memnunum. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum bu konuda" diye konuştu.

"Uyutulma olmaması beni mutlu ediyor"

Türkiye'de yakın zamanda sokak hayvanlarına ilişkin yapılan yasa değişikliğini hiçbir şekilde desteklemediğini söyleyen Karataş, "Büyükşehir Belediyesi'nin barınak hizmetlerini görüyorum. Güzel besleniyorlar ve uyutulma olmadığını biliyorum. Uyutulma olmaması beni mutlu ediyor, ama toplayarak mecburen yasaya uymak zorunda kalıyorlar. Keşke toplanmasa daha güzel olacak" dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sokaktaki canlılar için hassas davrandığını ve hayvan sevgisini her yönüyle belli ettiğini söyleyen Karataş, "Kendisini de çok seviyorum. Bu anlamda bu tür hizmetlerin daha çok yaygınlaşmasını istiyorum. Kendisine teşekkür ederiz. Çok mutluyum" diyerek, kedisini çok sağlıklı bir şekilde teslim aldığını ve yavrularının yanına bırakacağını belirtti.

"Sıcakkanlı ve ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar"

Çevresindeki gönüllüler sayesinde merkezden haberdar olduğunu söyleyen Ayşenur Yılmaz ise "Yardıma muhtaç hayvanlarla annem, çevremizdeki kişiler ile ben de ilgileniyordum. Sağlıkları açısından kısırlaştırılmaları gerekiyordu. Buradaki hizmet oldukça güzel. Vahap Seçer zaten çok güzel işlere imza atıyor. Temiz, ilgili, sıcakkanlı ve ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar. En önemlisi hayvanlara olan yaklaşımları ve davranışları. Bu konuda da oldukça iyiler. Ayrıca ücretsiz olması da çok iyi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Güncel, Mersin, Çevre, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kısırlaştırma Merkezine Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı yeni takımının başına Galatasaray’ın eski hocasını getirdi Acun Ilıcalı yeni takımının başına Galatasaray'ın eski hocasını getirdi
3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi 3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Justin Bieber’ın davranışları endişe yarattı Vasilik gündemde Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
Acılar ailenin peşini bırakmadı Katledilen çocukların ablası keneden öldü Acılar ailenin peşini bırakmadı! Katledilen çocukların ablası keneden öldü
Güney Afrika’da sel felaketinde ölü sayısı 57’ye yükseldi Güney Afrika'da sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi
Tüm dünya Galatasaray’ı konuşuyor İşte Sane transferinin yankıları Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

11:40
Ortadoğu’da savaş çanları İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
11:06
İsrail, saldırıdan önce Tahran’ın yakınlarına drone üssü kurmuş
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş
10:51
İran’dan intikam mesajı Kırmızı bayrak göndere çekildi
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi
08:11
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
07:01
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
17:24
Galatasaray transferde durmak bilmiyor Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
17:17
Eşi İstanbul’dan fotoğraf paylaştı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha an meselesi
Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi
16:51
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
16:48
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
16:43
’İntihar’ ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
'İntihar' ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
16:42
Fenerbahçe’nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
Fenerbahçe'nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
16:13
Ghezzal’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
16:07
Romantik tatil kabusa döndü Berfu ve Eser Yenenler Paris’te dolandırıldı
Romantik tatil kabusa döndü! Berfu ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı
16:04
Eve birlikte gelmişler Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Eve birlikte gelmişler! Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 12:24:17. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kısırlaştırma Merkezine Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.