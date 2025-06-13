Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kısırlaştırma Merkezine Yoğun İlgi

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan kedi popülasyonunu kontrol altına almak için Ocak 2025'te hizmete açtığı "Kedi Kısırlaştırma Merkezi" ile hiçbir kediye zarar vermeden popülasyonu dengelemeye devam ediyor. Mersinli gönüllülerin "Alo 185" üzerinden yaptıkları başvurular ile işlemlerin yapıldığı merkezde, uzman veteriner hekimlerin gözetiminde steril bir ortamda kısırlaştırma işlemi gerçekleştiriliyor. Yine uzman gözetiminde 5 gün geçirilmesinin ardından, kediler alındıkları sokaklara güvenli bir şekilde bırakılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan patili dostların kent içindeki konforunu artırmak yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. "Kaldı mı tanışmadığımız pisi?" mottosuyla Ocak 2025'te açılan "Kedi Kısırlaştırma Merkezi" ile sokak kedilerini kısırlaştırarak popülasyonun artmasının önüne geçmeyi hedefleyen Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, "Alo 185" üzerinden randevu alan herkes için hizmetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverler için her kolaylığı düşünüyor

Yılda 3 kez doğum yapma ihtimali bulunan sokak kedilerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasını önleyen, patili dostlar için daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sunarak dengeli bir hayvan popülasyonu oluşmasını sağlayan ekipler, merkezdeki tüm işlemleri ücretsiz şekilde gerçekleştiriyor. Sokakta bakımını ve beslenmesini üstlendikleri canları merkeze getiren vatandaşlar, uzman veteriner hekimlerin gözetiminde steril bir ortamda kısırlaştırma işlemini yaptırıyor. 5 gün uzman gözetiminin ardından dostlarını merkezden alan vatandaşlar, sokakta besledikleri noktaya güvenli bir şekilde bırakıyor. Ayrıca sokakta beslediği 3 ve daha fazla kedisi olan ve kendi imkanlarıyla kedilerini getiremeyecek olan vatandaşlara, araç ve box imkanı da sunuluyor. Haftanın 7 günü 08.00-17.00 arasında hizmet veren merkezde, kısırlaştırma işlemleri salı ve çarşamba günleri 10.00-15.00 saatleri arasında yapılıyor. Mezitli İlçesi Merkez Mahallesi 52000 Sokak'ta yer alan Büyükşehir Belediyesi Mezitli İtfaiye Grup Amirliği içinde bulunan kısırlaştırma merkezi, herkesin ulaşabileceği bir noktada hizmet veriyor.

"Randevulu sistemle çalışıyoruz"

Merkezi Ocak 2025'te açtıklarını ifade eden Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Ömer Benli, "Haftanın 7 günü burada veteriner sağlık teknikeri arkadaşımız kedilerin bakımını, beslenmesini, ilaç tedavisini uyguluyor. Salı ve çarşamba günleri kısırlaştırma işlemini yapıyoruz. Randevulu sistemle çalışıyoruz. Bunun sebebi, hem dostlarımıza hem de vatandaşlarımıza daha iyi ve sağlıklı hizmet verebilmek. Vatandaş sitesinin, kapısının önünde beslediği kedi varsa 185 üzerinden randevusunu oluştursun. Araç, box, eldiven, yakalama kafesi desteği hizmetini de veriyoruz. Biz kapısının önünden alıyor, kapısının önüne tekrar bırakıyoruz. Yeter ki sokak kedisi olsun. Burada toplamda 3 personelimiz oluyor. 2 veteriner sağlık teknikeri, 1 veteriner hekimimiz hizmet ediyor" dedi.

"Sokaktaki kedi popülasyonunu hiçbir canlıya zarar vermeden azaltıyoruz"

Amaçlarının sokakta yaşayan kedi popülasyonunu hiçbir canlıya zarar vermeden azaltmak olduğunu ifade eden Benli, "Kısırlaştırma süresince bütün her şeyi biz karşılıyoruz. Gelip alıyor, tekrar kapısının önüne bırakıyoruz. Bu şekilde bir plan dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca sokakta yakalamıştır, aniden getirmesi gerekiyordur. Kafeslerde yer olması halinde biz yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Benli, tüm Mersinli vatandaşlara seslenerek, "Sokakta yaşayan her türlü dostumuza, canlımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kediler için Mezitli'de kısırlaştırma merkezimiz var. Yakın zamanda Anamur'da da bir kısırlaştırma merkezi açacağız. Hizmetlerimiz devam ediyor. El birliğiyle daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

"Kedilerin kısırlaştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum"

Sokakta beslediği can dostlarının kısırlaştırılması için yıllardır çaba harcadığını söyleyen hayvanseverlerden Şule Karataş, "Ben sokak kedilerine ayrı bir önem veriyorum. Kedilerin ve köpeklerin kısırlaştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden kendi imkanlarımla bugüne kadar hep veterinerde kısırlaştırıyordum. Fakat böyle bir hizmetin faaliyete girdiğini duyunca hemen randevu aldım. Aslında daha çok kedi için randevu alıyorum, fakat yakalarken biraz zorluk çektiğim için bugüne kadar 2 kedi getirebildim" dedi. Daha önce getirdiği kediyi, çok daha sağlıklı bir şekilde merkezden teslim aldığını söyleyen Karataş, "Birinci kedimde çok memnun kaldım, hatta kedimi kilo almış olarak aldım. Yapılan yer çok temizdi, görevlilerimiz çok güler yüzlüler, her şeyden çok memnunum. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum bu konuda" diye konuştu.

"Uyutulma olmaması beni mutlu ediyor"

Türkiye'de yakın zamanda sokak hayvanlarına ilişkin yapılan yasa değişikliğini hiçbir şekilde desteklemediğini söyleyen Karataş, "Büyükşehir Belediyesi'nin barınak hizmetlerini görüyorum. Güzel besleniyorlar ve uyutulma olmadığını biliyorum. Uyutulma olmaması beni mutlu ediyor, ama toplayarak mecburen yasaya uymak zorunda kalıyorlar. Keşke toplanmasa daha güzel olacak" dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sokaktaki canlılar için hassas davrandığını ve hayvan sevgisini her yönüyle belli ettiğini söyleyen Karataş, "Kendisini de çok seviyorum. Bu anlamda bu tür hizmetlerin daha çok yaygınlaşmasını istiyorum. Kendisine teşekkür ederiz. Çok mutluyum" diyerek, kedisini çok sağlıklı bir şekilde teslim aldığını ve yavrularının yanına bırakacağını belirtti.

"Sıcakkanlı ve ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar"

Çevresindeki gönüllüler sayesinde merkezden haberdar olduğunu söyleyen Ayşenur Yılmaz ise "Yardıma muhtaç hayvanlarla annem, çevremizdeki kişiler ile ben de ilgileniyordum. Sağlıkları açısından kısırlaştırılmaları gerekiyordu. Buradaki hizmet oldukça güzel. Vahap Seçer zaten çok güzel işlere imza atıyor. Temiz, ilgili, sıcakkanlı ve ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar. En önemlisi hayvanlara olan yaklaşımları ve davranışları. Bu konuda da oldukça iyiler. Ayrıca ücretsiz olması da çok iyi" diye konuştu.