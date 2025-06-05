Mersin Büyükşehir Belediyesi, Şehitler Anısına Kurban Kestirdi

(MERSİN)- Mersin BüyükşehirBelediyesi, şehitler anısına kurban kestirdi. Kesilen kurbanların etleri, şehit ve gaziler adına düzenlenen programlarda vatandaşlara ikram edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi'nin Aşhane'sine gönderildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da şehitleri unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, manevi değeri yüksek bir gelenek haline getirdiği kurban bağışını bu yıl da sürdürerek, şehitler anısına kurban kestirdi.

Kurban etleri, şehit ve gaziler için düzenlenen programlarda vatandaşlara ikram edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aşhane'ye ulaştırıldı. Etkinlik, boyunca dualar okunarak şehitlerin ruhuna hediye edildi. Hem dini hem de toplumsal dayanışmanın örneği olan bu uygulama, şehit ailelerinden ve vatandaşlardan da büyük takdir topluyor. Büyükşehir Belediyesi, yalnızca bayram coşkusunu değil, aynı zamanda milletin ortak değeri olan vefa duygusunu da ön planda tutarak bu anlamlı geleneği yaşatıyor. Kurban kesimiyle hem şehitlerin manevi mirası yad ediliyor hem de toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği sergileniyor.

Birlik ve minnetle şehitler için kurban kesimi gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şefi Halit Şahin, kurban kesim sürecini hassasiyetle yürüttüklerinin altını çizerek, "Her Kurban Bayramı'nda geleneksel olarak şehitlerimiz adına kurban kesiyoruz. Dualarla kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı şehit ve gaziler adına düzenlenen yemeklerde kullanılmak üzere Aşhanemizde bulunan soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz" dedi.