Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projeleriyle Çevre Dostu Bir Şehir Hedefliyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sıfır atık projelerini yaygınlaştırarak, çevresel sürdürülebilirliği destekleyen projelere imza atıyor. Kent genelinde atık yönetimi, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji dönüşümü gibi çalışmalara hız veren Büyükşehir, Mersin'in atıksız, çevre dostu şehir olma yolunda ilerlemesini sağlıyor.

Katı atık tesislerinde çöpten elektrik enerjisi üretimi, kompost üretim tesisinde gıdaların doğaya faydalı komposta dönüştürülmesi, Büyükşehir'in tüm kenti ilgilendiren başlıca önemli atık yönetimi projeleriyken; AB tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı kapsamında hibe alan 'Plastiksiz Mersin Sahilleri için Birleşiyoruz' projesi ise Mersin'de sıfır atık konusuna yeni bir soluk getirdi. Proje kapsamında Adnan Menderes sahil şeridi boyunca belirlenen pilot alanlara altı adet içme suyu çeşmesi ve altı adet plastik toplama kumbarası yerleştirilerek, vatandaşların plastik kullanımının azaltılması ve atık oluşumunun önlenmesi hedefleniyor.

Büyükşehir birimlerinde ve Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde pet şişe toplama kampanyası da proje kapsamında beraber yürütülüyor. Mercan'a kurulan 'Akıllı Otomat' ise ziyarete gelen öğrencilerin hem projeyi tanımasını hem de elindeki plastikleri atarak projeye katkı sağlamasını sağlıyor. Büyükşehir, projeyle sadece denizleri ve sahilleri plastik atıklardan arındırmayı değil, aynı zamanda atık yönetimini sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedefliyor.

Atıklardan, enerji ve kompost elde ediliyor

Büyükşehir Belediyesi; kent genelindeki çöp atıklarını merkez, Silifke ve Tarsus'ta bulunan katı atık bertaraf tesislerinde enerjiye dönüştürerek çevresel etkileri en aza indirirken, sürdürülebilir enerji üretimini de teşvik ediyor. Böylece hem metan gazının atmosfere salınıp sera gazı etkisi oluşması azaltılıyor, hem de atıkların ekonomik bir değere dönüşmesi sağlanıyor.

Kent genelinde toplanan organik atıkların değerlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Kompost Üretim Tesisi'nde organik atıklar kompost haline getirilerek, doğal gübre üretimi gerçekleştiriliyor. Böylece kent genelinde oluşan gıda atıkları çöpe gitmek yerine, Büyükşehir Belediyesi'nin park ve bahçe hizmetlerinde kullanımının yanı sıra vatandaşlara dağıtılarak tarımsal üretimde değerlendiriliyor. Bu girişim hem gıda atıklarını dönüştürüyor, hem kimyasal gübre kullanımını azaltıyor, hem de toprağın daha verimli hale gelmesine yardımcı oluyor.

Mersin, iklim değişikliğiyle mücadelede örnek bir kent olma yolunda ilerliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi yalnızca belediye sınırları içinde değil, tüm kent sakinlerini kapsayan bilinçlendirme çalışmalarıyla, iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Plastik kullanımının azaltılması, geri dönüşümün teşvik edilmesi ve enerji verimliliği konularında başta çocuklar ve gençler olmak üzere halkın bilinçlendirilmesi için çeşitli eğitim programları düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi, kendi birimlerinde Sıfır Atık Belgesi alarak örnek bir çevre politikası izliyor. Bakanlık tarafından başlatılan proje kapsamında 100 birimine de Sıfır Atık Belgesi alan Büyükşehir, kurumsal anlamda sürdürülebilir atık yönetimi sağlıyor. Büyükşehir birimlerine yerleştirilen atık ayrıştırma kutuları ile atıklar kaynağında ayrıştırılıyor.

Mersin, doğayı koruyan ve atıkları en aza indiren uygulamalarla, iklim değişikliğiyle mücadelede örnek bir kent olma yolunda ilerliyor. Sıfır atık çalışmaları sayesinde doğaya verilen zarar en aza indirgenirken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması için kararlı adımlar atılmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu çevreci adımları hem doğayı koruma hem de sürdürülebilir kent yaşamı açısından büyük önem taşıyor. Büyükşehir'in kararlı ve duyarlı uygulamaları sayesinde Mersin, çevre dostu şehirler arasında öncü olma yolunda ilerliyor.

"Atıkları ayrı ayrı kutularda ve kaynağında ayrıştırıyoruz"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Çevre Mühendisi Yakup Berkay Işık, sıfır atık üzerine yaptıkları önemli proje ve hizmetleri anlattı. Sıfır Atık Belgesi'ne sahip 100 birimleri olduğunu ve bu sayıyı artıracaklarını söyleyen Işık, "Geri kazanılabilir atıkları, organik atıkları ve çöp dediğimiz geri kazanılamayacak atıkları ayrı ayrı kutularda ve kaynağında ayrıştırıyoruz" dedi.

Atık yönetimini sürülebilir bir şekilde uygulamak için farklı projeler hayata geçirdiklerini kaydeden Işık, bir süre önce hayata geçirdikleri kompost üretiminden bahsederek, "Sebze halinden çıkan sebze ve meyve atıklarını, mezbahaneden çıkan işkembe atıklarını, ağaç budama atıklarını ve belediyemizin sahilde bulunan kafelerinden çıkan çay-kahve posalarını tesisimizde yığınlar haline getirip, gerekli süreçlerden geçirerek kompost hale getiriyoruz. Bunlar refüj çalışmalarında toprak düzenleyici malzeme olarak kullanılıyor" diye konuştu.

'Plastiksiz Mersin Sahili İçin Birleşiyoruz' projesi ile ilgili de bilgi veren Işık, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir atık yönetim felsefesini kendimize misyon edindik"

"Bu proje kapsamında, plastikleri ayrı toplamayı hedefliyoruz. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezimizde bulunan kaplumbağa kafesinde ve akıllı otomasyon cihazında plastikleri ayrı topluyoruz. Yine sahil bandında bulunan belirli noktalarda, halkımızı teşvik etmek için pota şeklinde plastik toplama kafesleri yerleştirildi. Bunların yanında, plastik kullanımını azaltmaya yönelik su çeşmelerimiz bulunuyor. Halkımız termosları ve mataralarıyla gidip sularını doldurabiliyor. Bu şekilde plastik kullanımını azaltmayı hedefliyoruz."

Hibe kapsamında plastik kırma ve enjeksiyon makinesi aldıklarını ve alınan bu makineler sayesinde, toplanan plastik kapakları öğüterek plastik saksıya çevirdiklerini belirten Işık, sahil temizlikleri yaptıklarını ve bilinçlendirme çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı bulduklarını da kaydetti. Işık, "Projenin asıl hedefi; plastiklerin denize ulaşmasını ve kirliliği önlemenin yanı sıra, geri kazanım farkındalığını artırmak. Proje şu an başarılı bir şekilde ilerliyor. Büyükşehir olarak sürdürülebilir atık yönetim felsefesini kendimize misyon edindik. Bu şekilde doğamızı koruyarak, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Evsel nitelikli katı atıkları bertaraf tesislerinde elektrik enerjisine dönüştüklerini sözlerine ekleyen Işık, Büyükşehir birimlerinden çıkan pil, florasan, led lamba, toner ve kartuşları da biriktirip 6 ay beklettikten sonra, lisanslı tesislere gönderdiklerini aktardı.

"Ziyaretçilerimize sıfır atık üzerine eğitimler veriyoruz"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Çevre Mühendisi Gizem Bal da Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde sıfır atık konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Öğrenciler başta olmak üzere, merkezi ziyaret edenlere sıfır atıkla ilgili düzeneklere ilişkin bilgilendirme yaptıklarını ve eğitimler verdiklerini söyleyen Bal, "Ziyaretçilerimize; merkezimizde bulunan düzenekler sayesinde sıfır atık, atık ayrıştırma, atıkların ne şekilde yönetileceği, geri dönüşüm süreçlerini ve serüvenlerini inceleyebilecekleri şekilde eğitimler veriyoruz" dedi.

Mercan'ı her gün ortalama 700 öğrencinin ziyaret ettiğini kaydeden Bal, "Günlük ziyaretçi sayımız 600-750 arasında değişiyor. Açıldığımız günden bugüne kadar ortalama 134 bin öğrenciye sıfır atık, iklim, çevre, yenilenebilir enerji, sera gazı üzerine eğitim verdik. Sıfır atığın temel amacı hammadde kullanımını azaltmak, enerji verimliliğini artırıp kaynakların tüketimini azaltmak. Biz de bu farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Doğal kaynaklarımızı koruyor ve atık üretimini azaltmayı amaçlıyoruz"

Atıkları kaynağında ayrıştırma ile enerji ve hammadde kullanımını azaltmanın önemine dikkati çekmeyi hedeflediklerini kaydeden Bal, "Ziyaretçilerimize; plastik atıkların su, hava ve toprak kirliliğine olan etkisini anlatıyoruz. Özellikle Mersin gibi sahil kenarında bulunan kentlerde ve şehirlerde plastik atıklar, su ortamında önemli bir kirletici faktör. Mikroplastikler, su içerisinde parçalanarak canlı türlerine ve insan yaşantısına zarar veriyor. Bu konu hakkında da önemli bilgilendirmeler yapıyoruz.Büyükşehir Belediyesi olarak doğal kaynaklarımızı koruyor, atık üretimini azaltmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.