(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke Atakent Çocuk Hobi Atölyesi'ni hizmete açtı. Çocuk Meclisi'nin talepleri doğrultusunda hayata geçirilen atölye, 5-12 yaş arası çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam sunuyor. Günlük 120 çocuğun yararlanabileceği atölyede, çocukların sosyalleşmesi, el becerilerini geliştirmesi ve bilişsel kapasitelerini artırması amaçlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla Silifke Atakent Çocuk Hobi Atölyesi'ni hizmete açtı. Atölyede düzenlenen etkinlikler arasında taş boyama, teraryum yapımı, kumbara tasarımı gibi sanatsal ve eğitsel çalışmalar yer alıyor. Aynı zamanda çocukların ihtiyacına göre etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Bu sayede çocuklar, hem eğlenerek vakit geçiriyor hem de eğitim hayatlarına destek sağlanıyor.

Güvenli ve verimli bir ortam

Silifke Atakent Çocuk Hobi Atölyesi, çocukların güvenli ve verimli zaman geçirebileceği bir ortam sunuyor. Ebeveynler için de büyük bir avantaj sağlayan bu atölye, çocukların ev dışında kaliteli vakit geçirebilecekleri, yeni arkadaşlıklar kurabilecekleri ve öğrenirken eğlenebilecekleri bir merkez olarak öne çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu tür projelerle, çocukların yaratıcılığını, el becerilerini ve düşünme yetilerini geliştirerek eğitim ve sosyal hayatlarında emin adımlarla ilerlemeleri hedefliyor.

"Çocuklarımızın yoğun talepleri üzerine açıldı"

Atölyenin sorumlusu Nilda Yardımcı, açılış sürecinde çocukların yoğun taleplerinin etkili olduğunu belirterek, "Silifke'deki çocuklarımızın çok yoğun talepleri vardı ve bu talepler doğrultusunda Çocuk Meclisi'mizin kararıyla Başkan'ımız Vahap Seçer'in önderliğinde burası açıldı" dedi.

"Günlük 120 çocuk atölyemize katılım sağlıyor"

Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk dostu projeleri ile ilerlediklerini dile getiren Yardımcı, atölyeye 5-12 yaş arası çocukların katılabildiğini sözlerine ekleyerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla ilerliyoruz. 5-12 yaş arası günlük 120 çocuk atölyemize katılım sağlıyor. Çocuklarımızın burada sadece vakit geçirmelerini değil, bir şeyleri yaparak öğrenmelerini ve sosyalleşmelerini hedefliyoruz. Çocuklarımızın yaşayarak öğrenmesini ve bunu da nitelikli bir ortamda gerçekleştirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"Önceliğimiz çocuklarımızın üst bilişsel düşünebilme kapasitelerini artırmak"

Çocukların hem eğlenerek hem de öğrenerek büyümesini istediklerini vurgulayan Yardımcı, sunulan ortamın onların gelişimine doğrudan katkı sağlayacak şekilde tasarlandığını belirtti. Yalnızca sanat etkinlikleri değil, aynı zamanda çocukların akademik gelişimlerine destek olacak aktiviteler de düzenlendiğini aktaran Yardımcı,"Eğlenme temelinde de öğrenme yatıyor. Taş boyama etkinliklerimizde küçük kas becerileri ve yaratıcılıkları gelişiyor. Önceliğimiz yaratıcılıklarını geliştirerek, çocukların üst bilişsel düşünebilme kapasitelerini artırmak. Çocuklar geldiğinde gerekiyorsa dersleriyle ilgili veya teraryum, kumbara gibi etkinliklerle de yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz" dedi.

Atölyeye düzenli olarak gelen 11 yaşındaki Buğlem Kunt, burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek,"Burada olmak beni çok mutlu ediyor çünkü her gün farklı etkinlikler yapıyoruz. Öğretmenimiz bize birçok yeni şey öğretiyor, ülkeler hakkında bilgiler veriyor ve eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Öğretmenimi ve burada edindiğim arkadaşlarımı çok seviyorum. Ailem de burada yaptığımız etkinlikleri çok beğeniyor. Vahap amcaya burayı açtığı için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Atölyeden faydalanan çocukların aileleri de bu projeden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Velilerden Nur Tudeş, çocukların böyle bir alana uzun zamandır ihtiyaç duyduğunu belirterek, "5 yıldır Susanoğlu'nda yaşıyorum ve 5 yıldır böyle bir yer bekliyormuşçasına koşarak geldik. Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz çünkü onun sayesinde çocuklar eğleniyorlar. Çocuk Hobi Atölyesi'nin çocuklarımızın sosyal yaşamlarında daha özgüvenli bireyler olmalarına katkı sağladığını düşünüyorum. İlerleyen süreçte eğitim hayatlarına da büyük fayda sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Çocuk Meclisi'nin katkısı büyük

Silifke Atakent Çocuk Hobi Atölyesi, çocukların sadece bir katılımcı olarak yer aldığı bir merkez olmanın ötesinde, onların talepleri doğrultusunda hayata geçirilen bir proje oldu. Çocuk Meclisi Üyesi Sezen Karaca, atölyenin açılmasının ardında meclis üyelerinin isteklerinin bulunduğunu ifade ederek, "Biz Vahap Başkan'dan burayı açmasını rica etmiştik, o da bizi kırmadı ve açtı. Burada çok eğleniyoruz" diye konuştu.

Çocuk Meclisi'nde Çevre ve İklim Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Aslı Akyürek ise buranın çocuklar için çok değerli bir alan olduğunu belirtti. Akyürek, "Burası, çocukların hobilerini geliştirmek istediklerinde ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilecekleri harika bir yer. Biz Çocuk Meclisi'nde buranın açılması için istekte bulunmuştuk ve Vahap Başkanımız bizi kırmadı, burayı açtı. Silifke'de çocukların eğlenebileceği, sosyalleşebileceği ve hobilerini geliştirebileceği bir yer açtığı için kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.