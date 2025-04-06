Mersin Büyükşehir Belediyesi, Uzuncaburç Ören Yeri'nde Restorasyon Çalışması Başlattı

(MERSİN)- Mersin'in Silifke ilçesindeki tarihi milattan önce 4'üncü yüzyıla kadar uzanan Uzuncaburç Ören Yeri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla daha fazla ziyaretçiye ulaşmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Uzuncaburç'un turizm potansiyelini artırmak için yolların iyileştirilmesinden çevre düzenlemesine, bilgilendirici tabelalardan tanıtım kampanyalarına kadar birçok çalışmayı hayata geçirdi. Ayrıca tarihi alanın korunması ve ziyaretçilerin daha rahat bir deneyim yaşaması için bölgedeki ulaşım altyapısı güçlendirildi.

Tarihi Zeus Tapınağı, anıtsal kapılar, antik tiyatro ve sütunlu cadde gibi yapılarıyla dikkat çeken Uzuncaburç Ören Yeri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yalnızca bir ören yeri olmanın ötesine geçerek, kültürel mirasın korunup yaşatıldığı bir merkez haline geliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Uzuncaburç'un turizm potansiyelini artırmak için yolların iyileştirilmesinden çevre düzenlemesine, bilgilendirici tabelalardan tanıtım kampanyalarına kadar birçok çalışmayı hayata geçirdi.

Tarihi alanın korunması ve ziyaretçilerin daha rahat bir deneyim yaşaması için bölgedeki ulaşım altyapısı güçlendirildi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, özellikle sosyal medya ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefleyerek, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmek için tanıtım kampanyalarına da ağırlık veriyor.

Tarihi Zeus Tapınağı, anıtsal kapılar, antik tiyatro ve sütunlu cadde gibi yapılarıyla dikkat çeken Uzuncaburç, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yalnızca bir ören yeri olmanın ötesine geçerek, kültürel mirasın korunup yaşatıldığı bir merkez haline geliyor.

Dr. Özdemir: "Amacımız, Uzuncaburç'u evrensel bir ören yeri haline getirmek"

Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Okan Özdemir, yaklaşık beş yıldır kazı çalışmalarını Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu ile birlikte yürüttüklerini belirterek, bölgenin tarihi önemine ve yürütülen çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Uzuncaburç'ta yürütülen kazı çalışmalarının temel amacının kentin korunması olduğunu belirten Dr. Özdemir, Anadolu'da bu kadar sağlam kalan antik kentlerin çok az olduğunu vurgulayarak, "Şu anda burada temel olarak kentin korunması üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Anadolu'da bu kadar iyi korunmuş kentlere çok az rastlarsınız. Çoğu deprem veya başka doğal afetler nedeniyle harabe haline gelmiştir. Buradaki şansımız bu kentin ayakta olması. Sütunlar yaklaşık 2.500 yıldır ayakta. Zaten bu tapınak, Anadolu'daki en büyük tapınaklardan biri olması unvanıyla biliniyor" dedi. Uzuncaburç'u evrensel bir ören yerine getirmek adına çalışmaları genişlettiklerini sözlerine ekleyen Özdemir, "Buradaki temel amacımız, bütün alanı koruma altına almak suretiyle yapıların konservasyonunu ve restorasyonunu sağlamak ve bunu bilimsel bir yaklaşımla, uzman kişilerle yaparak burasını evrensel bir ören yeri haline getirmek. Aynı zamanda burayı bir turizm destinasyonu olarak kazandırmak istiyoruz" dedi.

"Gelecek nesillere hem antik kenti hem de köyü birlikte bırakmak istiyoruz"

Kazı çalışmaları sonucunda Uzuncaburç köyünü ve Antik Kenti gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade eden Dr. Özdemir, "Sürdürülebilir bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Antik Uzuncaburç Kenti ile eski Uzuncaburç Köyü'nün bir arada algılanabileceği bir plan üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda, kentin girişinde üç adet Yörük evi restore edildi. Amacımız, gelecek nesillere hem antik kenti hem de köyü birlikte bırakmak" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi kazılara sponsorluk desteği sağlayarak bize büyük katkılar sundu"

Büyükşehir'le dört yıldır ören yerinin turistlerin uğrak noktası olması amacıyla protokol gerçekleştirdiklerini aktaran Özdemir, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yaklaşık dört yıldır bir protokol anlaşmamız var. Bu protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi, alan yönetiminde projeler yapmak ve kazılara sponsorluk desteği sağlayarak bize büyük katkılar sundu" ifadelerini kullandı. Özdemir, yalnızca sponsor olmakla kalmayıp, kente gelen yolların ve kent meydanının Büyükşehir tarafından iyileştirilerek ulaşım konusunda kolaylık sağladığının altını çizerek, "Kentin modern yerleşiminin ortasında yani köyün meydanında bir çevre düzenleme projesi tamamlandı. Öte yandan üç adet Yörük evinin restorasyon projeleri yapıldı, henüz uygulamaya koymadık ancak kaynak bulunduğunda devam edeceğiz" dedi.

Kazı alanı ve çevresindeki düzenlemelerin yanı sıra kazıyı gerçekleştiren ekiplere de çok destekler sunduğunu vurgulayan Özdemir, "Bunun dışında, Tiyh (Şans) Tapınağı'nda 2023 yılında kazılar gerçekleştirdik ve altı ay boyunca bu çalışmalar sürerken bize çok destekleri oldu. Büyükşehir Belediyesi kazı alanına olduğu kadar kazı evimize de erzak desteği sağladı ve diğer lojistik ihtiyaçlarımız konusunda da hep yanımızda oldu. Kendilerine bu destekleri için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.