Mersin'de 2 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 2 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Mersin\'de 2 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Mersin'de sahte içki üretimi yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 2 bin 115 litre içki ele geçti.

02.12.2024 09:46
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Mersin'de 2 bin 115 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında göre, Mut ilçesinde sahte içki üretimi yapıp piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramada 2 bin 115 litre sahte içki ile üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de 2 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika

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