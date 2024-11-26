Mersin'de 22 Yabancı Uyrukluya Ceza

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Mersin'de çalışma izni olmayan 22 yabancı uyruklunun yakalandığı iş yerlerine 7 milyon 340 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince kentteki sauna, hamam, masaj salonları ve eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin de yer aldığı çalışmada, 22 yabancı uyruklunun kayıtsız çalıştığı belirlendi.

İş yerlerine 7 milyon 340 bin lira ceza kesen ekipler, yabancı uyrukluları İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürdü.

Denetimde, kimliğini ibraz etmeyip sahte polis emekli kartı gösteren yabancı uyruklu kişi ve uyuşturucu suçundan arandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.