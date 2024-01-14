03:36 •
CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı•
Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 398 şüpheliden 20'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışmalar devam etti.
Bu kapsamda, son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 398 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de 398 şüpheliden 20'si tutuklandı - Son Dakika