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Mersin'de 80 öğrenciye hafızlık icazeti verildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 80 hafız için icazet töreni gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü tarafından Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene hafızların aileleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tören, 60'ı erkek, 20'si kız öğrenci toplam 80 hafızın geçit töreniyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, hafızlığın önemine dair bir konuşma yaptı. Dualar ile devam eden tören sonunda hafızlar belgelerini Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İl Müftüsü Aydın Yığman, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kıraat Kurulu Üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş ve Hacı Bayram-ı Veli Camii Uzman İmam Hatibi Kurra Hafız Yunus Koçan'ın elinden aldı.

Törenle ilgili bilgi veren Erdemli Müftüsü Hasan Küçük, "Bugün düğünümüz vardı, toyumuz vardı. Kur'an Kurslarımızda hafız olmuş 80 hafızımızın icazet merasimini büyük bir sevinçle gerçekleştirdik. Ailelerimiz, adeta bütün Erdemli bu törene akın etti. Bu mutluluk hepimizin mutluluğu. Bu seksenler 800'lere çıkar, 8 binlere çıkar. Vatanına, milletine, devletine, ailesine hayırlı evlatlar olurlar. Kardeşlerimiz 2 sene boyunca büyük bir özveri ile çalıştılar gayret ettiler. Hafızlık diplomasını elde ettiler. Bundan sonra hafızlıklarının yanı sıra Kur'an-ı Kerim'de ne denilmek istendiğini, Cenab-ı Hak'ın muradının ne olduğunu anlayacaklar. Akademik serüvenlerini devam ettirecekler" dedi.