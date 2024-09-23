Mersin\'de 84 Hayvan Sahiplendirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki 52 köpek ve 32 kedinin sahiplendirildiğini bildirdi.
Belediyenin açıklamasına göre, geçen ay "Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehirden" sloganıyla kampanya başlatıldı.
Sahiplenilen köpeklerin 2 yıl boyunca kuru mama ihtiyaçlarının karşılandığı çalışmada, talepte bulunanlara ilaç, kuaför, aşı ve tedavi desteği verildi.
Kampanya kapsamında bugüne kadar Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki 52 köpek ve 32 kedi sahiplendirildi.
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