Mersin'de Altyapı ve Su Yönetiminde Büyük Yatırımlar - Son Dakika
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Mersin'de Altyapı ve Su Yönetiminde Büyük Yatırımlar

Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ, 2024 yılında toplam 278 bin metre altyapı hattı çalışması ve 150 milyon metreküp atık su arıtma projeleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, enerji verimliliği ve su tasarrufu konularında da çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

31.12.2024 10:16  Güncelleme: 11:29
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, altyapıdan asfalta, arıtmadan güneş enerji sistemlerine kadar 13 ilçede yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 2024 yılında toplam 278 bin metre altyapı hattı çalışması yapan MESKİ, 26 adet atık su arıtma tesisinde de yaklaşık 150 milyon metreküp atık suyu arıtarak, doğaya deşarjını sağladı.

2024 yılında MESKİ; 206 bin metre içme suyu, 51 bin metre kanalizasyon ve 20 bin metre yağmur suyu hattı olmak üzere, toplam 278 bin metre altyapı hattı çalışması gerçekleştirdi. Altyapı çalışmalarından sonra tahrip olan yollarda asfalt kaplama işlerine de devam eden MESKİ, tüm ilçelerde yaklaşık 140 bin ton bitümlü sıcak karışım asfalt serimi yaptı. MESKİ, 26 adet atık su arıtma tesisinde ise 2024 yılında yaklaşık 150 milyon metreküp atık suyu arıtarak, doğaya deşarj etti.

Atıkları kaynağında ayrıştırıp toplanmasını ve geri dönüştürülmesini sağlayarak geleceğe yatırım yapan MESKİ, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde 2024 yılında altı yerleşkesine daha sıfır atık belgesi alarak toplam 23 adet temel seviye sıfır atık belgesi sahibi oldu. Tüm kurum bünyesinde uygulamakta olduğu Entegre Yönetim Sistemi (EYS); TS EN ISO 9001 Kalite, TS EN ISO 14001 Çevre, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri kapsamında TÜRKAK Akrediteli Belgelendirme Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen dış tetkikte MESKİ, belgelerin devamlılığını sağlamaya hak kazandı.

MESKİ, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vizyon projesi olan 2. etap GES projesi ile enerji üretim kapasitesini 2024 yılında 8 MWp'e yükseltti. Bu sayede yaklaşık 10 milyon kWh elektrik üreterek, binlerce haneye ışık oldu. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yatırımlarına devam eden MESKİ; 2025-2029 hedefleri doğrultusunda, kurulu gücünü 45,3 MWp'e çıkararak enerji tüketiminin yüzde 40,25'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.

İleri Teknoloji İzleme ve Kontrol Merkezi'ni su, enerji, güvenlik ve sayaç SCADA'larıyla geliştiren MESKİ, yapılan DMA'lar ve akustik dinleme işlemleri ile 2024 yılında yaklaşık 4 milyon metreküp içme suyu tasarrufu sağladı.

2024 yılında yaklaşık 40 bin kişi, su tasarrufu konusunda bilgilendirildi

Öte yandan sosyal ve kültürel çalışmalara da imza atan MESKİ; anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine suyun önemi, su tasarrufu ve çevre bilinci hakkında verdiği eğitimler, stantlar ve Filtre Su Müzesi gezileriyle yaklaşık 40 bin kişiye ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği festival ve etkinliklerde stant açan MESKİ, suyu bilinçli kullanmak ve gelecek nesillere aktarabilmek gibi hayati konular hakkında vatandaşlarla birebir iletişime geçti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Altyapı ve Su Yönetiminde Büyük Yatırımlar - Son Dakika

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