Mersin'de Buzul Çağı Manzarası - Son Dakika
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Mersin'de Buzul Çağı Manzarası

Mersin'de patlayan sulama borusu, karla kaplı görüntülerle buzul çağını andırdı.

21.02.2025 17:58
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Sibirya değil Mersin: Oluşan manzara buzul çağına götürdü

Ülke genelinde Sibirya soğuklarıyla birlikte hava sıcaklığı bir çok şehirde hissedilir derecede düşerken Mersin'de oluşan görüntü buzul çağını akla getirdi

Sulama suyunun patlayan borusu nedeniyle, içme suyu deposu ve çevresi tamamen buz tuttu ortaya izlemesi keyif veren görüntüler çıktı.

MERSİN - Ülke genelinde Sibirya soğuklarıyla birlikte hava sıcaklığı bir çok şehirde hissedilir derecede düşerken Mersin'de oluşan görüntü buzul çağını akla getirdi. Sulama suyunun patlayan borusu nedeniyle, içme suyu deposu ve çevresi tamamen buz tuttu ortaya izlemesi keyif veren görüntüler çıktı.

Sibirya soğukları ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de etkili olmaya başladı. Yaz şehri olarak bilinen Mersin'de 500 rakım üzerindeki yerleşim yerleri bu kış ilk defa eksileri gördü. Erdemli ilçesine bağlı kırsal Mahallelerde Karahmetli'de de soğuk hava ve rüzgar gece boyunca etkili oldu. Eksi -3 dereceye kadar sıcaklığın düşmesi, tarım alanında kullanılan sulama borularından birinde çatlak meydana gelmesiyle ilginç bir görüntü de oluşturdu. Çatlak borudan fışkıran su, mahallenin içme suyunu tedarik eden deposuyla çevresini dondurdu. Ortaya buzulları hatırlatan görüntüler çıktı. Durumu gören yöre sakinleri de bölgeye gelerek ilginç manzaranın fotoğraflarını çekti.

Mahalle sakinlerinden Nazım Coşkun," Buradan sulama suyu geçiyor. Akşam su fışkırmaya, gece de donmaya başladı. Sabah namazına giderken baktım her yer bembeyaz olmuştu. Böyle bir manzarayı ilk defa gördüm. Görüntü süper rüya gibi çok güzel" dedi.

Komşu mahalleden merak edip gelen İsmet Ateş'te," İlgimi çekti yerinde görmek istedim. Sanki insan kendini buzul çağında hissediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Buzul Çağı Manzarası - Son Dakika

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