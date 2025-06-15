Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde, bozulan dağ yollarının onarımı için çalışma başlatıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış şartlarında bozulan yollarda ekiplerin onarım çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Çamlıyayla ilçesinin yüksek kesimlerinde çalışma gerçekleştiriyor.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Dağ Yolları Onarılıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?